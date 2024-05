RATP : stations fantômes, vestiges méconnus... Les stations de métros se révèlent au grand public lors de visites insolites dès ce dimanche

A partir de dimanche, la RATP propose une visite guidée insolite, au coeur de stations abandonnées datant du début du XXe siècle.

Saint-Martin, Croix-Rouge, Arsenal... Bien que vous soyez un usager régulier du métro parisien, il y a peu de chance que ces stations de métro vous évoquent quelque chose.

Et pour cause, ces stations «fantômes» ou mises hors service ont été abandonnées, dans leur état, et ne font plus partie de la toile déployée par la RATP (Régie Autonome des Transports Aériens) depuis de nombreuses années.

Ce dimanche 19 mai, la compagnie assurant l'exploitation d'une partie des transports en commun de Paris a décidé d'ouvrir certaines de ses stations de métro méconnues, par le biais d'un programme insolite mis en place depuis 2011. Les visites s'adressent à tous, à partir de 16 ans. Les heures et les horaires sont à consulter sur le site de la RATP.

Il sera donc possible de découvrir les derniers secrets de certaines stations fantômes, à l'instar de Croix-Rouge, mise en service en 1923 et ancien terminus de la première ligne 10. Elle avait cessé de fonctionner début septembre 1939, lors de l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale de la France et de la mobilisation des agents de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP). Depuis 1983, la station a été transformée en plage par l’artiste Guy-Antoine Bonhomme.