«Baby-foot», «handball», «camping»... Ces 20 mots qu'on croit anglais et qui ne le sont pas

Plus de 1.000 mots de la langue française sont des mots adoptés de l'anglais. Un total élevé, auquel on serait tenté d'ajouter des mots à consonnance anglophone alors qu'ils ne le sont pas du tout ou pas vraiment. Voici 20 mots qu'on croit anglais alors qu'ils ne le sont pas.

chips

Aux Etats-Unis, le terme approprié est potato chips, alors qu'au Royaume-Uni, on parle de potato crisps. Dans aucun cas, on ne parlera de simples «chips».

dressing

Ce que l'on qualifie aussi de garde-robe en Français ne signifie rien littéralement en anglais. Le terme dressing-room, par contre, prend tout son sens.

flipper

Ici, il n'y a même plus de proximité. En anglais, le flipper se dit «pinball machine». Le terme est sans doute dérivé du verbe «to flip», qui signifie «donner un léger coup».

puzzle

Le verbe «puzzle» signifie «résoudre». Jusque là, on peut imaginer la concordance entre l'appellation française et anglaise du célèbre jeu aux nombreuses images. Pourtant, en anglais, on parle de jigsaw ou bien de jigsaw puzzle.

people

En français, le terme «people» fait référence à des personnalités publiques. Or, en anglais, il ne désigne rien de plus que l'ensemble de la population. Pour parler de célébrités, il faudra dire «stars» ou «celebrities».

slip

L'un des nombreux quasi-anglicismes qui concerne les vêtements. En plus de «pull» au lieu de «sweat shirt» ou «pull over», le «slip» désigne ce que les Anglais et les Américains appellent «underpants» ou «pants».

recordman/recordwoman

Le domaine du sport est également riche en confusions entre les termes anglais et ceux repris en français. On ne parle pas de «recordman» mais bien de «record holder».

pressing

Le pressing est un lieu où l'on dépose ses vêtements pour qu'ils soient lavés et repassés. Certes, certaines rares tournures parlent de «pressing» pour faire référence au «repassage», mais dans aucun cas il s'agit d'un commerce comme le suggère notre appellation.

clip

«To clip» signifie rogner, couper en anglais. Si le terme existe donc dans le jargon du montage vidéo, il est loin de désigner le clip tel que le veut la langue française. On parlera de «music video».

le catch

Le nom même de ce sport diffère entre français et anglais. En anglais, on parle de «professional wrestling» ou de «wrestling», pour parler de cette lutte spectaculaire et divertissante. Le français a sans doute retenu le terme de «catch» dans l'appellation «catch-as-catch-can» qui avait été donné dans les premiers temps de cette pratique.

baskets

C'est sans doute l'un des plus connus. Initialement, on parlait de «basket» pour désigner les chaussures dédiées à la pratique du basketball au milieu du siècle dernier. Quelques dérives plus tard, voici que le terme désigne l'ensemble des chaussures à l'allure sportive. En anglais, on parlera tantôt de «sneakers» (USA), tantôt de «trainers» (Angleterre).

talkie-walkie

Ici, il s'agit d'une simple inversion. En français, on a retenu «talkie-walkie», lorsque l'on dit «walkie-talkie» dans la langue de Shakespeare.

parking

C'est l'un de ceux que l'on utilise le plus. Pourtant, en Angleterre, on entend parler de «car park» et aux Etats-Unis de «parking lot».

mail

En anglais, un «mail» est une lettre postale. Si vous ne précisez pas qu'il s'agit d'un «e-mail», votre interlocuteur risque de guetter sa boîte aux lettres plus que son ordinateur.

footing

Le premier d'une série de mot en «ing» prêtant à confusion. Le «footing», cette activité de course à faible allure, se dit «jogging», en anglais. Le «footing» désigne pour sa part le fait de tenir en équilibre malgré une instabilité.

jogging

Le terme «jogging», justement, que l'on utilise pour parler d'une tenue de sport ou d'une tenue assez ample, est donc lui aussi erroné. En anglais on parle de «tracksuit».





smoking

Toujours dans les vêtements, plusieurs gammes au-dessus, on trouve les «smoking», que l'on appelle aussi costumes en français. En anglais, on peut voir «dinner-jacket», «tuxedo» ou encore «business suit».

camping

En anglais, «camping» ne concerne pas le lieu où l'on passe ses vacances mais le simple fait de camper. Pour traduire, on parlera de «campsite» ou «campground».

handball

Ici, c'est un tout autre cas de figure : on pourrait croire que le mot «handball» vient de l'anglais, mais il vient de deux mots de la langue allemande. «Hand» signifie «main» et «ball» signifie également «balle», mais on respectera la prononciation allemande, où le terme «ball» se prononce de façon identique au français «balle».

Baby-foot

La traduction de ce mot renferme plusieurs pièges. De «baby-foot», on passe à «table soccer». En effet, la composition «baby-foot» n'a aucun fondement anglais et ils parlent donc de «table» pour faire référence à la composition pratique du jeu. De plus, le terme étant d'origine américaine, le «football» correspond à un sport tout autre outre-Atlantique, que l'on appelle «football américain». Pour traduire le football européen, ils utilisent donc le mot «soccer».