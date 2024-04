Dictionnaire : «fast-fashion», «empouvoirement», «femtech»... Voici les 10 nouveaux mots qui entrent dans le Larousse 2025

Comme chaque année, de nouveaux mots devront faire leur entrée dans le Petit Larousse illustré 2025, qui devrait sortir le 22 mai prochain. En plus des 150 nouveaux mots, des noms propres de nombreuses personnalités figureront dans cette édition.

Ce lundi 29 avril, le dictionnaire Larousse a levé le voile sur les nouveaux mots qui devraient faire leur entrée dans son édition «Petit Larousse illustré 2025» à paraître le 22 mai prochain.

Parmi cette nouvelle cuvée lexicale, on retrouve les termes «fast-fashion», «écogeste» ou encore «cyberattaque». Ces mots font en effet écho à l’actualité politique, écologique et sociétale de notre époque.

Cette célèbre édition, qui fête le 120e anniversaire de la première parution du dictionnaire, se montre aussi «plus moderne» en intégrant des mots faisant référence à l’avancée technologique comme le «bot», défini comme étant un «programme informatique autonome, souvent basé sur l’intelligence artificielle, capable de se connecter à des serveurs et de réaliser diverses tâches automatisées».

«Empouvoirement», «Masculinisme», «Afrodescendant»

Toujours dans le secteur informatique, «détox digitale» (fait de se déconnecter d’Internet et des réseaux sociaux pendant une période plus ou moins longue), «femtech» (terme utilisé pour définir des logiciels et des services qui utilisent une technologie adaptée à la santé des femmes), ou encore «cracker» (faire sauter illégalement les dispositifs de protection d’un système informatique) devront figurer dans le dico.

Font également leur entrée dans le «Petit Larousse illustré» les termes «masculinisme» (mouvement réactionnaire, anti-féministe au discours misogyne), «empouvoirement» (emprunté de l'anglais «empowerement» pour désigner un «processus sociopolitique qui associe une dynamique individuelle d'estime de soi et de développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action sociale progressiste») ou encore «afrodescendant», soit une personne née «hors d’Afrique, mais qui descend de parents ou d’ancêtres d’origine africaine».

Autres que les nouveaux mots, plus de 40 personnalités marquantes devraient paraître le 22 mai dans le «Petit Larousse illustré», à l’instar du footballeur Antoine Griezmann, de l’acteur Omar Sy, de la chanteuse Beyoncé ou encore du rugbyman Antoine Dupont.