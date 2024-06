Star Wars : une figurine vendue au prix record de 525.000 dollars aux enchères

C’est maintenant le jouet le plus cher du monde : haute de moins de dix centimètres, la figurine de Boba Fett, chasseur de primes dans la saga «Star Wars», a été vendue pour 482.000 euros. Le Mandalorien dépasse le précédent record d’une poupée Barbie.

En un instant, c’est devenu le jouet le plus cher du monde. Une figurine du personnage Boda Fett, de la franchise «Star Wars», a été vendue 525.000 dollars, soit l’équivalent de 482.000 euros. L’objet fait moins de dix centimètres, et fait partie des deux seuls exemplaires restant dans le monde. Peintes à la main, ces figurines de la société Kenner ont été retirées de la chaîne de production dans les années 1970.

Sa valeur a doublé depuis deux ans : en 2022, l’autre exemplaire de ce jouet avait été acheté pour 236.000 dollars, ou plus de 216.000 euros. «Nous savions que celui-ci avait le potentiel d’entrer dans le livre des records, et c’était excitant de le voir devenir le jouet avec le plus de valeur au monde», a déclaré Joe Maddalena, le vice-président exécutif des ventes aux enchères Heritage Auctions, dans un communiqué.

Un jouet qui devait être gratuit

Le petit Mandalorien dépasse le record d’une Barbie, vendue en 2010 pour 302.000 dollars, ou plus de 270.000 euros. Cette poupée unique portait un collier en diamant d’un carat.

À l’origine, ce jouet «Star Wars» était gratuit. En effet, la figurine du «bras droit de Dark Vador» devait être envoyée comme cadeau par courriel, après l’achat de quatre autres figurines de la franchise. Le projet est néanmoins tombé à l’eau : au même moment, un jouet au mécanisme similaire capable de tirer des projectiles, a dû être retiré du marché.



Il présentait un risque d’étouffement pour les plus jeunes. Presque tous les jouets Boba Fett ont alors été détruits.

Ce rare survivant reste unique en son genre : c’est le seul exemplaire dont la tête est grise.

L’objet se dirige maintenant vers son heureux nouveau propriétaire. La vente aux enchères a récolté plus d’un million d’euros au total. Les passionnés ont pu retrouver, entre autres, le casque porté par Pedro Pascal pendant la deuxième saison de «The Mandalorian» ou encore, une version d’un des nombreux scripts de George Lucas. Le script était notamment décoré des signatures du réalisateur et scénariste, de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher et Peter Mayhew.