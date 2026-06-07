Adidas 10K Paris : de retour de suspension, Mehdi Frère remporte la course avec un temps record

Suspendu deux ans pour manquements à ses obligations antidopage en matière de localisation, le Français Mehdi Frère a remporté, ce dimanche, les 10 km de Paris avec un temps record.

Un retour couronné de succès. Suspendu deux ans pour manquements à ses obligations antidopage en matière de localisation, Mehdi Frère (29 ans) a remporté, ce dimanche, les 10 km de Paris avec un temps record. L’athlète français a franchi la ligne d’arrivée en 28’11’’, soit huit secondes de mieux que le précédent record détenu depuis 2022 par Hassan Chahdi (28’19’’).

Il a relégué la concurrence à plus de 40 secondes, devançant les Djiboutiens Farah Ayeh (28’52’’) et Houssein Aden (28’59’’) qui ont complété le podium. La Française Margaux Sieracki, double lauréate en 2021 et 2024, s’est, elle, imposée chez les femmes en 31’48’’ devant Manon Trapp (32’14’’) et Javote Guéret (32’51’’), battant son propre record établi en 2024 (32’18’’).

Première compétition depuis mars 2024

Mehdi Frère disputait sa première compétition depuis mars 2024, lui qui avait été suspendu trois mois plus tard juste avant les JO 2024 de Paris pour lesquels il était sélectionné pour le marathon.

L’unité d’intégrité de l’athlétisme lui avait reproché trois manquements à ses obligations en matière de localisation antidopage, et notamment d’avoir changé à deux reprises trop tardivement ses informations dans le logiciel utilisé par les athlètes pour renseigner leur localisation.

Il avait tenté de convaincre les autorités antidopage de sa bonne foi et fait appel de la décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour tenter d’annuler sa suspension avant les JO. Sans réussite.