États-Unis : un chien parcourt 6 km et sauve son maître, bloqué dans un ravin toute la nuit

Un chien a sauvé son maître, victime d'un accident de la route, dans l'Oregon, aux États-Unis, après avoir parcouru 6 kilomètres à la recherche de secours.

Le chien n'est-il pas l'animal le plus fidèle de l'homme ? S'il en fallait une nouvelle preuve, il suffirait de se pencher sur cette nouvelle histoire, survenue aux États-Unis, dans l'Oregon, en début de semaine et révélée par le New York Post.

Un chien a parcouru plus de 6 kilomètres à travers la nature sauvage de l'Oregon pour trouver de l'aide à son propriétaire blessé. Ce dernier avait passé la nuit bloqué après un accident à bord de son camion.

Dog runs 4 miles to find help after owner drives over Oregon cliff, spends night trapped in ravine https://t.co/2ayU2qWxrI pic.twitter.com/OO7iuIpGyL — New York Post (@nypost) June 8, 2024

Le chien de Brandon Garrett est arrivé lundi vers 9h30 dans un camping du comté de Baker pour alerter les proches de son maître, inquiets de la disparition, a déclaré le shérif du comté. Ils ont immédiatement lancé une équipe de recherche et ont trouvé son camion couché sur le côté au bord d'un ruisseau, à plusieurs centaines de mètres d'une falaise au bord de la route.

chute du véhicule du talus

Un autre des quatre chiens de Garrett surveillait le camion, ont indiqué les autorités. Incapable d'atteindre elle-même la zone de l'accident, la famille a appelé une équipe de secours.

«Le shérif Ash est arrivé et a localisé le véhicule, ainsi qu'un chien, dans le ravin escarpé et broussailleux. Alors qu'il cherchait un point d'accès au ruisseau, il a entendu un homme crier à l'aide», a déclaré le bureau du shérif du comté de Baker. Garrett avait réussi à ramper à 100 mètres du véhicule après avoir échoué «à négocier un virage provoquant la chute du véhicule du talus», selon les responsables.

Trop blessé pour escalader lui-même la falaise abrupte, le rescapé a été contraint de passer la nuit dans le ravin broussailleux, en attendant que son fidèle ami à quatre pattes trouve de l'aide.

Les équipes de secours ont utilisé un «système de corde highline» pour transporter Brandon Garrett en toute sécurité hors du ravin avant de le charger dans un hélicoptère et de se précipiter vers un hôpital local. Son état de santé n'a pas été communiqué, mais les autorités ont confirmé que ses quatre chiens avaient survécu à l'incident terrifiant.