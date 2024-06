Elle entend un bruit à sa porte, en l’ouvrant elle tombe sur un dangereux cobra

Dans un village proche de Hangzhou en Chine, une sexagénaire s’est retrouvée face à face avec un cobra, au pas de sa porte. Ce reptile, dont la morsure peut être fatale, s’est ensuite faufilé dans sa maison.

Elle s’attendait peut-être à faire face au facteur, ou à un voisin. Mais cette femme d’une soixantaine d’années ne pensait sûrement pas tomber nez à nez avec un cobra de près d’un mètre de long, au pas de sa porte. Dans un village près de Hangzhou dans l’est de la Chine, le reptile aurait «toqué» à la porte de l’habitante, alors qu'elle regardait la télévision. Les serpents ne sont pas rares dans cette région du pays, les cobras sont donc un danger potentiel.

Profitant du moment, le cobra s’est rapidement faufilé dans la maison de la femme, avant qu’elle ne puisse fermer la porte. «Je pense que le serpent voulait se rafraichir à l’intérieur, parce qu’il faisait trop chaud à l’extérieur» a-t-elle expliqué au média Global Times.

Paniquée, la femme a quitté son domicile et a contacté la police. Les autorités sont rapidement arrivées sur les lieux. Ils estiment, eux aussi, que le cobra vennait d’une forêt avoisinante et cherchait un «refuge» contre les chaleurs extrêmes du jour.

L'animal relâché dans la nature

Une fois chez la sexagénaire, le reptile serait resté dans un coin sombre de la maison. Les pompiers, arrivés rapidement, sont parvenus à capturer le reptile. Il a ensuite été relâché dans la nature.

L’animal a été identifié comme étant un Naja atra, surnommé cobra de Chine, qui peut atteindre jusqu’à 1,50 mètres. Son venin est considéré comme très toxique, ces serpents sont d’ailleurs derrière plusieurs décès tous les ans en Chine.

En France, on ne trouve communément que deux types de serpents : les couleuvres, totalement inoffensives et les vipères. Ces dernières sont venimeuses et sont responsables d’un décès par an environ dans l’Hexagone.