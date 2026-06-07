Coupe du monde 2026 : l’équipe de Suisse s’entraîne au milieu d’une «zone de serpents»

La sélection suisse de football a révélé que son camp de base pour la Coupe du monde 2026 de football se trouvait à proximité d’une zone de serpents.

La «Nati» a découvert des voisins inattendus… La sélection suisse de football a publié quelques photos de son camp de base pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), avec un détail particulier : la présence, à proximité des terrains, de serpents.

🚨 𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗜𝗦𝗦𝗘 𝗔𝗨 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗣𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 🇨🇭🐍



L'équipe nationale a dévoilé le plan de son camp de base, situé à la San Diego Jewish Academy 👀



Il y a une zone dangereuse infestée de serpents sur l'un des côtés des installations… pic.twitter.com/AhgIrGJmYD — Lives Foot (@livesfoot) June 6, 2026

La SFV (Fédération suisse de football) a ainsi dévoilé la carte du site d’entraînement, sur laquelle figure une «snake area», une zone à serpents. Il faut dire que la Californie abrite de nombreuses espèces de serpents, avec près de cinquante espèces endémiques recensées.

À noter que le camp de base des Helvètes est installé à la Jewish Academy de San Diego, près de la frontière mexicaine.

Les Suisses sont placés dans le groupe B et joueront leurs deux premiers matchs de poule en Californie (à Santa Clara contre le Qatar le 13 juin et à Inglewood face à la Bosnie-Herzégovine le 18 juin). Ils termineront face au Canada à Vancouver.