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Coupe du monde 2026 : l’équipe de Suisse s’entraîne au milieu d’une «zone de serpents»

La Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada en phase de poules. [GSI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

La sélection suisse de football a révélé que son camp de base pour la Coupe du monde 2026 de football se trouvait à proximité d’une zone de serpents.

La «Nati» a découvert des voisins inattendus… La sélection suisse de football a publié quelques photos de son camp de base pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), avec un détail particulier : la présence, à proximité des terrains, de serpents.

La SFV (Fédération suisse de football) a ainsi dévoilé la carte du site d’entraînement, sur laquelle figure une «snake area», une zone à serpents. Il faut dire que la Californie abrite de nombreuses espèces de serpents, avec près de cinquante espèces endémiques recensées.

À noter que le camp de base des Helvètes est installé à la Jewish Academy de San Diego, près de la frontière mexicaine.

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Les Suisses sont placés dans le groupe B et joueront leurs deux premiers matchs de poule en Californie (à Santa Clara contre le Qatar le 13 juin et à Inglewood face à la Bosnie-Herzégovine le 18 juin). Ils termineront face au Canada à Vancouver.

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