Voici les 3 pièces de 50 centimes qui ont le plus de valeur

En fonction de leur rareté, les pièces de 50 centimes d'euros peuvent avoir un prix bien supérieur à leur valeur. Certaines atteignant même 50 euros.

Tout ce qui est rare est cher. Ce syllogisme s'applique autant à un bijou prisé qu'à une pièce de 50 centimes. D'autant que les collectionneurs de pièces de monnaie sont nombreux, ce qui expliquerait le prix de certains de ces deniers.

La monnaie européenne est fabriquée par chaque pays membre de la zone euro. Moins un Etat en produit, plus la valeur de ces écus augmente, comme le précisent les sites spécialisés en numismatique ( étude des monnaies et médailles).

les Pièces du vatican

La palme des pièces de 50 centimes les plus chères revient à celles produites par le Saint-Siège. En particulier les millésimes 2002, 2003 et 2004, à en croire le site Info Collection.

Certaines pièces, prisées par les collectionneurs qui s'empressent de les conserver dans leur coffre, peuvent atteindre 50 euros.

Pour les pièces mises sur le marché entre 2006 et 2009, leur valeur peut atteindre 20 euros, soit 10 euros de plus que les pièces datant de 2010 et 2011.

Les pièces de Monaco

Les pièces de 50 centimes issues de la Principauté arrivent en deuxième position dans ce classement insolite, qui confirme que la valeur ne se juge pas forcément à la première impression.

Les pièces de collection de 2001, 2002 et 2003 de Monaco valent une vingtaine d'euros et restent tout aussi difficiles à trouver.

les pièces de Saint-Marin

Pour compléter ce podium, les pièces de 50 centimes provenant de Saint-Marin peuvent atteindre trois à quatre euros, comme l'indique Info Collection : «Argus élevé pour la plupart des millésimes (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) – chacune de ces pièces vaut 3 ou 4 euros. Les monnaies de San Marin 2005 et 2006 n’ont aucune valeur particulière en revanche.»

Non loin de ce micro-Etat montagneux, Les pièces espagnoles de 50 centimes de 2002 valent environ deux euros. De quoi acheter plus que prévu, avec une pièce de 50 centimes.