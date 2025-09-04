Etats-Unis : deux soeurs jumelles donnent naissance à leurs bébés le même jour

Aux États-Unis, des soeurs jumelles ont donné naissance à deux garçons, le même jour. Leurs enfants partagent le même deuxième prénom et un anniversaire.

Rachel Schmidtberger et Lindsey Denny ont toujours tout fait à deux. Ces sœurs jumelles ont passé leur enfance ensemble puis, une fois l’âge adulte atteint, elles ont décidé de poursuivre les mêmes études, et sont toutes les deux devenues dermatologues, dans le même établissement.

Néanmoins, aucune des deux Américaines ne pensait passer cette étape en duo. Les deux femmes, âgées de 37 ans, ont en effet accouché le même jour, mardi 26 août. Elles ont donné naissance à deux petits garçons en parfaite santé.

Interrogée par le média américain ABC, Rachel Schmidtberger a raconté que l'expérience d'accoucher le même jour que sa sœur jumelle, à environ douze heures d’intervalle dans le même hôpital, était «très, très spécial».

«On a toujours tout fait ensemble, mais ça, c’est un autre niveau», a ajouté la femme, qui était déjà mère d’un enfant.

CONGRATS, TWINS 👶 Twin sisters Rachel Schmidtberger and Lindsey Denny both gave birth at the same hospital twelve hours apart. They are calling their sons “brother cousins.” https://t.co/rHZvZKn9kzpic.twitter.com/nvQ8DdBeQV — 10 Tampa Bay (@10TampaBay) August 31, 2025

«C'était juste fou»

Rachel Schmidtberger a été admise tôt à l’hôpital Children's Memorial Hermann. C’est là qu’elle a accouché du petit Owen Michael Hamilton, à 5h36 précise. Lindsey Denny, elle, a donné naissance à son premier enfant, Hayes Michael Denny, à 17h27.

Les deux nouveau-nés partagent donc un deuxième prénom et un anniversaire, en plus d’être à la fois cousins mais aussi...demi-frères, génétiquement parlant. En effet, les deux femmes étant des soeurs jumelles monozygotes, les nourrissons «obtiennent la moitié de leur ADN d’un ensemble d’ADN similaire», a expliqué la gynécologue Sharon Vila-Wright, qui a suivi les deux grossesses.

«Nous étions littéralement ensemble à chaque étape du processus», a raconté Lindsey Denny, «On a tout traversé, aussi difficile que cela ait été, on a l’impression que c’est ainsi que cela devait se passer», a-t-elle ajouté.

Les deux trentenaires ont d’ailleurs appris qu’elles étaient enceintes à quelques heures d’intervalle : Lindsey Denny a ainsi découvert sa grossesse en décembre dernier, après des années de bataille avec son infertilité. «Rachel m’a appelé le lendemain et a dit : “Tu ne vas pas croire ça, mais je pense que je suis aussi enceinte”, et c’était juste fou», s’est souvenu Lindsey Denny.

Le même hôpital, la même gynécologue

Les deux sœurs consultaient donc la même gynécologue, le docteur Sharon Vila-Wright. Cette dernière a assuré à ABC qu’elle n'avait jamais fait face à une telle situation.

C’est d’ailleurs elle qui a aidé les deux femmes à accoucher. «Les coïncidences continuaient de s’accumuler», a-t-elle déclaré poursuivi. «Ce niveau de coïncidence est tout simplement incroyable».

En 2018, des jumelles californiennes, âgées de 23 ans, avaient donné naissance à deux filles à une heure d'intervalle.