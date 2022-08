Canada : 100.000 dollars par an pour devenir goûteur professionnel de bonbons

La confiserie canadienne Candy Funhouse a mis en ligne une offre pour devenir testeur de bonbons. La personne qui occupera ce poste devra goûter 3.500 bonbons par mois pour une rémunération annuelle s’élevant à 100.000 dollars (77.000 euros).

C’est une offre d’emploi assez originale. La boutique de friandises canadienne Candy Funhouse a récemment mis en ligne une proposition d’emploi. Elle recherche un «directeur général des confiseries».

Si l’intitulé du poste semble intéressant, les missions, elles, sont plus ou moins originales. En effet, ce poste consiste à appliquer «la politique de confiserie Funhouse» et à aiguiller les «trois bonbonlogues» en goûtant plus de 3.500 bonbons par mois pour un salaire annuel de 100.000 dollars canadiens (équivalent à 77.000 euros).

Il incombera à l’heureux élu de nombreuses responsabilités, comme l’approbation de nouveaux produits à l’aide du «label DGC (Directeur Général des Confiseries)», l’organisation de «réunions du conseil des confiseries» ou encore le rôle de «goûteur en chef». Sans oublier la prise en charge de «tout ce qui est amusant» dans l’entreprise.

«L'emploi est ouvert aux 5 ans et plus, vous pouvez même postuler au nom de votre enfant !», précise Candy Funhouse sur les réseaux sociaux.

Hiring: CHIEF CANDY OFFICER! Are you passionate about CANDY, POP CULTURE and FUN? Get paid 6 figures to lead our Candyologists. Job is open to ages 5+, you can even apply on behalf of your kid! #DreamJob #hiring #careers #candy pic.twitter.com/p9mmlPg5R6

— Candy Funhouse (@candyfunhouseca) July 19, 2022