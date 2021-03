It Takes Two, une thérapie de couple (drôlement) efficace

Vous ne supportez plus votre moitié ? It Takes Two vous invite à renouer avec elle le temps d’une aventure drôle, intense et intelligente. Souvenez-vous, c’est aussi comme ça qu’elle aussi vous la voyiez avant… A chacun sa spécialité.

Certains créateurs sont spécialistes des jeux de tir ou des RPG, d’autres des aventures dites narratives ou des simulations pointues. Le truc de Josef Fares, suédois d’origine libanaise, ce sont les jeux qui se partagent. Après Brothers A Tale of Two Sons (2013) puis a Way out (2018), l’artiste livre une nouvelle et étonnante aventure qui commence avec un couple décidé à se séparer. Un jeu original qui ne peut se jouer… qu’à deux mais avec une seule version du jeu (grâce au Friend’s Pass). Les sociopathes peuvent donc passer leur chemin.

Nous avons, avec l’ami Arnaud de Keyser de jeux Vidéo Magazine (notre moitié vidéoludique) pu mettre les mains en avant-première sur ce titre qui sera disponible le 26 mars prochain. Après le frère, puis le compagnon/codétenu, c’est la figure du conjoint/de la conjointe qui sert de fil rouge à cette aventure intelligente et colorée. May et Cody forment un couple épuisé au bord de la crise de nerf. Ils n’en peuvent plus de cette vie de couple qu’ils subissent plus qu’autre chose. Leur petite fille, Rose, ne veut pas, comme tous les enfants, que ses parents divorcent.

Avec la complicité d’un livre magique, le Livre de l’amour, celle-ci va tenter de rabibocher ses parents d’une étrange façon. Quelques larmes versées vont suffire à transformer les parents désabusés en poupée de bois et de chiffon précipitées dans un univers démesuré. On songe ici à Chérie, j’ai rétréci les gosses (1989) mais aussi à Toy Story alors que les héros malgré eux de cette aventure croisent la route d’un aspirateur géant, d’une boite outil maléfique ou d’écureuils en guerre. Un univers enfantin bien que la thématique abordée ne le soit.

It takes Two parle du couple, de la lassitude qui s’installe, de la difficulté de préserver l’envie de l’autre et de la distance qui s’immisce fallacieusement entre les individus. Et quoi de mieux pour évoquer ces sujets qu’une aventure placée sous le signe de la coopération. Dans cet univers gigantesque, May et Cody vont devoir œuvrer de concert pour tenter de retrouver leur apparence humaine. Une façon de mieux se retrouver dans des épreuves (et des énigmes) qui font la part belle à la réflexion et à l’adresse.

Chaque joueur possède des aptitudes particulières. Celles-ci changent selon les zones traversées afin de constamment renouveler le gameplay et l’intérêt des joueurs. Il faut alors se coordonner, se synchroniser pour agir au bon moment et ainsi progresser, ensemble. De quoi renouer les liens distendus au sein de ce couple moribond (et néanmoins délicieusement sarcastique) et pour les joueurs partager de bons moments de franches rigolades.

Retrouver de la complicité

Car oui, on manque parfois un saut fatal pour sa moitié (qui réapparaît aussitôt), on déclenche un mécanisme qui précipite par mégarde l’autre dans le vide (oups !), on vise un clou pour finalement donner un coup de marteau involontaire à son compagnon (re-oups !)… autant de moments amusants qui façonnent la complicité entre les joueurs tout au long de ce périple qui, selon Josef Fares, devrait durer plus qu’une douzaine d’heures.

Après quelques heures de jeu le bilan est clair : la formule Josef Fares fonctionne parfaitement. Placé sous le signe de l’entraide et de la coopération, It Takes Two permet à deux joueurs/joueuses de vivre une expérience à part en créant un véritable lien entre les deux protagonistes. Sans être inédit, le concept a ici le mérite d’être parfaitement dosé et de se renouveler de façon intelligente et amusante sur ces premiers niveaux que nous avons pu essayer (et que vous pourrez retrouver en vidéo sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine). De quoi regarder cet It Takes Two avec les yeux de l’amour. Comme toujours au début d’une relation. Reste à savoir si cet amour tiendra sur la durée. Un pari qu’on fait volontiers.

It Takes Two, Electronic Arts, le 26 mars sur PS4, Xbox One et PC (également compatible PS5 et Xbox Series X/S).