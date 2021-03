Life is Strange True Colors : tout savoir sur le nouvel opus de la saga

C'était la surprise de l'événement organisé par Square Enix ce jeudi 18 mars. L'éditeur a levé le voile sur un nouvel opus de la saga Life is Strange. Baptisé True Colors, le titre développe une histoire inédite autour du deuil et des émotions.

Disponible le 10 septembre

A en croire l'éditeur, Life is Strange : True Colors est déjà bien avancé. En développement depuis 2017 chez Deck Nine Games, le jeu est annoncé pour le 10 septembre prochain. Il sera disponible sur presque toutes les plates-formes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.

un nouveau pouvoir, de nouvelles responsabilités

Les premières minutes de True Colors nous amènent dans la campagne américaine. Au cœur d'un village fleuri au pied de montagnes enneigées. Le cadre de carte postale est posé à Haven Springs. Ce hameau ne compte pas beaucoup d'âmes et lorsque l'une d'elles vient à mourir la petite communauté s'en trouve chamboulée.

Dans la peau de la jeune Alex Chen, nouvelle héroïne de cet opus, le joueur va alors s'intéresser de près à la mort de son frère dont les circonstances de l'accident fatal dont il a été victime ne sont pas très claires. Mais la jeune femme, qui n'était pas revenue sur les lieux depuis des années, possède un étrange pouvoir basé sur l'empathie. Alex sera à même de percevoir les émotions des gens, comme un halo qui plane autour de ses interlocuteurs. Elle en percevra la couleur, différente selon les sentiments. Surtout, elle pourra «jouer» avec les émotions et changer le cours de l'histoire tout en levant le voile sur les nombreux secrets des habitants.

un opus qui ne sera pas sérialisé

Considéré comme le 3e volet canonique de la saga Life is Strange : True Colors ne se fera toutefois pas appeler Life is Strange 3. Square Enix précise que la numérotation est officiellement abandonnée, les différents opus déjà sortis développant souvent des histoires très différentes.

Deck Nine Games, qui avait déjà réalisé Life is Strange : Before the Storm (2017) - spin-off du premier volet-, souligne également que l'ensemble du récit de True Colors sera disponible dans son intégralité dès sa sortie. Le titre abandonne ainsi sa parution échelonnées sur plusieurs mois sous la forme d'épisodes comme la saison d'une série. Toutefois, l'histoire sera divisée en plusieurs chapitres distincts pour être appréciée de cette manière si les joueurs le souhaitent. L'épisode profitera d'un doublage intégral en français.

Une B.O. toujours soignée

Deck Nine Games a également mis l'accent sur la bande originale de cet opus. Ainsi, comme pour les trois précédents Life is Strange, la bande son a été particulièrement soignée. La B.O. est ainsi composée de titres mêlant folk et nappes de synthé planantes, par mxmtoon et Novo Armor, tandis que - comme Ellie dans The Last of Us Part II -, Alex Chen se muniera de sa guitare pour interpréter des reprises lors de moments clés du jeu, Creep de Radiohead constituant le climax de la bande-annonce du jeu dévoilée le 18 mars.

Un remake des premiers volets prévu

Après avoir connu un beau succès mondial lors de sa sortie en 2015, le premier volet de Life is Strange, ainsi que son spin-off sous-titré Before the Storm (2017), s'offriront une cure de jouvence dans le cadre d'une compilation intitulée Life is Strange Remastered Collection. Graphismes revus et passage de polish pour la finition devraient agrémenter cette nouvelle version. Les plus impatients pourront y jouer dès le 10 septembre en même temps que la sortie de True Colors, à condition d'opter pour l'Edition Definitive de celui-ci. Pour les autres, Square Enix précise que ce remaster sera vendu à part quelques mois plus tard, sans plus de précision.

Life is Strange : True Colors, Square Enix, le 10 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.