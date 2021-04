Fortnite : Neymar arrive demain dans le jeu et voici à quoi il ressemble

L'international brésilien Neymar Jr est l'un des nouveaux protagonistes qui rejoignent Fortnite. L'éditeur du jeu phénomène, Epic Games, vient de présenter son avatar.

Annoncée en mars dernier, la venue du célèbre joueur de foot vient d'être officialisée par le biais d'un court trailer le mettant en scène. Le joueur du PSG, qui apparaît ici aux couleurs de son pays s'offre également une transformation dans une armure qui n'est pas sans rappeler les super-héros de Black Panther et de Power Rangers.

Disponible dès mardi 27 avril

Toutefois, le maillot arboré ici par la star brésilienne n'existe pas. Il a donc été créé spécialement pour le jeu. Chose étonnante lorsque l'on sait que des maillots officiels apparaissent déjà dans Fortnite pour certaines équipes de joueurs (comme Manchester City ou la Juventus).

Reste qu'à part ses tatouages, la ressemblance avec l'original n'est pas franchement évidente, même si Fortnite mise avant tout sur le côté cartoon et caricatural.

Présenté en avant-première dans cette bande-annonce, Neymar Jr sera disponible dès demain, mardi 27 avril, pour tous les joueurs qui investissent dans le nouveau Passe de Combat.

Il s'agit du premier sportif professionnel à rejoindre les avatars du jeu. Une première qui devrait sans doute être suivie rapidement par d'autres annonces en ce sens si cette opération a du succès.

Mais il ne s'agit toutefois pas de la première célébrité à rejoindre l'univers de Fortnite. L'an passé, le rappeur Travis Scott et le DJ et producteur de musique Marshmello ont chacun organisé des concerts virtuels pour le plus grand bonheur des fans.