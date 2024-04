TopSpin 2K25 : un retour gagnant pour la meilleure série de simulation de tennis ?

Disparu des écrans des consoles depuis 2013, la série de jeux de tennis TopSpin reprend du service en ce moi d’avril avec un épisode estampillé 2K25. Onze années qui avaient laissé un grand vide pour les fans de ce sport, orphelins d’une simulation digne de ce nom. Mais s’agit-il d’un retour gagnant ? Voici notre test.

Si les sagas NBA 2K et EA Sport FC (anciennement Fifa) font briller le basketball et le foot depuis des décennies sur consoles et PC, il est un sport qui n’a pas eu droit à autant d’honneur : le tennis. Malgré sa popularité et un grand nombre de titres ayant permis de porter coups droit, smashs et revers sur les cours virtuels, la petite balle jaune a principalement connu son apogée sur consoles grâce à la saga TopSpin. En quatre épisodes, dont le dernier est paru il y a 11 ans, le jeu de 2K Sports avait rallié les fans en offrant une simulation à la fois pointue et technique tout en restant plaisante à jouer.

En 2024, place à TopSpin 2K25 sur consoles et PC. Roger Federer et Serena Williams sur la jaquette de ce nouvel épisode donnent le ton avec un jeu qui rend hommage aux stars du tennis qui avaient contribué à sa gloire. Ne comptez pas jouer avec toutes les nouvelles stars de l’ATP 2024, cet épisode n’en possède pas les droits. Qu’importe, TopSpin 2K25 ne sert pas sur le même terrain et invite plutôt à développer son sens du tennis, sans oublier les joueurs encore en pleine gloire tels Carlos Alcaraz ou Iga Swiatek.

Ving-cinq champions actuels ou anciennes stars des tournois du Grand Chelem répondent présent et cela suffit grandement, d’autant que les développeurs du studio Hangar 13 invitent à créer votre propre athlète de toute pièce dans le mode MyCareer (Ma Carrière). Si certains esprits chagrins regretteront un panel assez restreint, aucun jeu de tennis n’a besoin de 100 têtes d’affiche pour séduire. Car c’est bien manette en main que l’on juge de son intérêt.

Et sur ce plan, les amateurs seront servis dès les premiers échanges. Car c’est bien tout le sel de la simulation offerte par les anciens TopSpin que l’on retrouve dans ce nouvel opus. Une jauge de frappe permet de renvoyer la balle plus ou moins parfaitement face à son adversaire, tandis qu’une jauge de fatigue invite le joueur tranquillement assis dans son fauteuil à s’appliquer pour remporter jeux, sets et matchs.

Un réel sentiment de progression

Tout devient alors une question de timing, comme sur un vrai terrain de tennis, où placements, choix de la force de frappe, du style et du service auront un impact sur l’issue du point qui se déroule. Une vraie tension s’installe obligeant à se dépasser pour ne pas commettre d’erreur. Un gameplay développé, mais jamais inaccessible et qui offre un réel sentiment de progression à mesure que les matchs et tournois s’enchaînent.

Il est même possible de suivre des entraînements proposant nombres de défis pour se sentir meilleur. Pour se faire, les développeurs se sont adjoint les services d’une légende des courts, en la personne de John McEnroe. Un vétéran qui nous apprend avec humour toutes les subtilités de la balle jaune en allant même jusqu’à fournir des conseils pour développer son propre style de jeu.

Le tableau des scores est donc déjà bien complet pour convaincre les fans de ressortir leur raquette virtuelle de leur sac pour tenter ce TopSpin 2K25. On peut accorder une mention spéciale au sound design du jeu qui offre une ambiance très différente ainsi qu’un effet sonore des échanges qui ajoute à cette simulation un goût de «revenez-y» franchement réussi. Un bonheur terni par une seule ombre au tableau, des problèmes de serveurs en ligne que l'on espère voir rapidement corrigés dans les prochaines semaines.

