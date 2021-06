Tales Of Arise : un jeu d'aventure très prometteur pour la rentrée

Moins connue du grand public que ses cousines Final Fantasy et Dragon Quest, la saga «Tales of» a pourtant gagné ses lettres de noblesse dès 1995 sur Super Famicom. Seize épisodes canoniques plus tard, les joueurs découvriront le 10 septembre prochain Tales of Arise. Un J-RPG auquel CNEWS a pu s'essayer en avant-première.

Et c'est dans une production en cell-shading digne d'un animé que Bandai Namco nous propulsera sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Une épopée qui devait marquer l'an passé les 25 ans de la série, avant d'être repoussée en 2021 en raison de la crise sanitaire. Un temps qui a permis aux équipes de développement de peaufiner ce jeu de rôle qui s'inscrit dans la grande veine de ses prédécesseurs.

Une équipe de six combattants

Cette nouvelle odyssée nous plonge au cœur d'un royaume qui ploie sous un régime dictatorial mené par une planète voisine depuis trois siècles. Une condition qui révolte Alphen, un chevalier, et Shionne, une chasseuse. Issus de mondes différents, ils vont s'unir pour faire revenir un semblant de paix. Et dans ce périple, ils ne seront pas seuls puisque d'autres guerriers leur prêteront main forte à l'instar de Rinwell, une puissante mage, ainsi que Law, le maître des arts martiaux. Quatre héros et héroïnes qui s'avèrent être tous jouables. A cette équipe, deux personnages puissants viennent en appui : Kisara et Dohalim. Six combattants seront donc gérés par le joueur et la démo à laquelle nous avons pu prendre part, manettes en main, a mis particulièrement en lumière le nouveau système de combat de ce Tales of Arise.

Un système basé essentiellement sur l'action. Le joueur y dirigera ainsi l'un des héros pour enchaîner les combos et attaques dévastatrices. Parallèlement, il sera possible de déclencher des attaques conjointes ou des coups spéciaux, lorsque certaines conditions seront réunies. Enfin, sur notre version, Kisara et Dohalim pouvaient tour à tour être appelés en renfort.

Digne d'un véritable animé

On assiste alors à des joutes particulièrement dynamiques, à la manière d'un Final Fantasy XV ou d'un Final Fantasy VII Remake. Les coups pleuvent, les magies explosent, tandis que nos aventuriers s'adonnent à un ballet spectaculaire sur terre comme dans les airs, puisqu'un système d'attaques aériennes est également avancé. Il faut toutefois prendre souvent du recul, car au cœur de l'action il est souvent difficile de distinguer ce que font vos acolytes. Une fois maîtrisé, le tout s'avère plaisant à jouer, mais aussi à regarder avec de nombreuses scènes animées pour conférer à ces duels une dimension plus épique, digne d'une série animée nippone.

Car c'est principalement la beauté de Tales of Arise qui nous a le plus étonné. Bandai Namco utilise ici un nouveau procédé pour apporter un rendu très proche, voire plus soigné que certains animés que l'on peut voir à la télévision. Baptisé «Shader atmosphérique», cette solution offre un rendu impressionnant notamment pour le look des personnages, dont les animations faciales sont également particulièrement réussies.

Il se dégage alors de Tales of Arise un aspect «shônen» (manga pour ados) donnant un charisme intéressant à ses protagonistes. Parallèlement, Bandai Namco a soigné la bande son de son jeu avec des partitions symphoniques inspirées, qui viennent appuyer les décors grandioses qui se dévoilent. L'atmosphère est posée. Côté doublage, les joueurs pourront opter pour les voix japonaises ou anglaises, le tout étant sous-titré en français.

Après avoir menée une première quête destinée à démontrer ses mécaniques de jeu et à admirer ses décors et personnages, cette démo de Tales of Arise s'est montrée convaincante à nos yeux. Son système de combat nerveux, parfois brouillon mais dynamique, ne ternit pas l'image de ce titre dont la plastique s'avère quant à elle particulièrement sublime de prime abord. Reste encore à découvrir son histoire que l'on espère soignée de bout en bout. Dès ce 18 juin, on devrait en apprendre plus à ce sujet, puisque Bandai Namco présentera plus en profondeur son nouveau jeu de rôle. L'un des fers de lance du genre à la rentrée.

Tales of Arise, Bandai Namco, le 10 septembre sur consoles et PC.