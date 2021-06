Ratchet & Clank Rift Apart est-il le premier vrai jeu de la PS5 ?

Avec Ratchet & Clank Rift Apart qui sortira ce vendredi 11 juin, Sony entend faire la démonstration de la puissance de sa PlayStation 5. Mission accomplie de bien belle manière.

C’est un duo culte dans l’histoire du jeu vidéo. Ratchet le lombax et Clank le petit robot, vivent de folles aventures depuis 2002. Le jeu sort alors sur la PlayStation 2. Après une quinzaine de jeux différents en presque vingt ans, Ratchet & Clank reviennent dans une version inédite et haute en couleurs, intitulée Rift Apart, qui entend laisser entrevoir les capacités de la nouvelle console PS5 de Sony même si l’aventure est bien plus qu’une simple démo technique.

Plus cartoon que jamais, le jeu ressemble en effet à un véritable dessin animé interactif tout en réinvitant les personnages cultes de la saga. Les séquences de dialogues, en français, succèdent avec une fluidité totale aux scènes d’action souvent spectaculaires. Suite à un affrontement avec le sinistre docteur Nefarious (mot qui signifie «infâme» en anglais), les dimensions se mélangent.

Un joyeux bazar qui est aussi, pour les développeurs américains d’Insomniac Games prétexte à une véritable démonstration de maîtrise technique. Les héros peuvent ici être projetés d’une dimension à l’autre (et donc d'un monde à l'autre) en une fraction de seconde, sans aucun temps de chargement alors que la totalité des environnements change. Une prouesse.

Deux nouveaux personnages, Rivet et Kit, les alter ego féminins de Ratchet et Clank font leur apparition. Les pouvoirs entre Ratchet et Rivet sont les mêmes alors qu’on passe d’un héros à l’autre au fil des planètes que l’on est amené à visiter. Chaque niveau est une occasion d’être soufflé par la beauté des paysages ou le gigantisme de certaines créatures croisées. Dans ceux-ci on saute, on court, on file avec des chaussures propulsées par des réacteurs, on glisse sur des rails à 200 à l’heure pour des sensations vertigineuses tout en livrant de nombreux combats ou en résolvant une poignée d’énigmes dans la peau de Clank ou de Kit, les deux petits robots.

Une formule qui marche mais qui ne change pas fondamentalement

En cela, la formule Ratchet & Clank ne change pas fondamentalement. On aurait aimé que cette maîtrise technique donne lieu à de plus nombreuses innovations de gameplay. A croire qu’on n’est jamais content. Equipé d’une quinzaine d’armes différentes, le joueur peut s’en donner à cœur joie : jet de bombes, munitions électriques, rayons laser… il y a de quoi faire. Il est même possible, grâce à une de ces armes, d’invoquer une créature gigantesque issue d’une autre dimension et d’autre jeu Sony (je vous laisse découvrir lequel (ci-dessous) pour être épaulé au combat.

Ratchet: We made it outta the rift with a new super weapon: the RYNO 8!





Clank: It seems this device can drop objects from other dimensions into ours. Fascinating.#RatchetPS5Takeover #SunsetOverdrive @Guerrilla @SuckerPunchProd @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/TavBdHw3oL — Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021

Ces affrontements, aussi accessibles que spectaculaires, achèvent de donner au titre une vraie dimension cinématographique. Ratchet & Clank avait d’ailleurs été, en 2016, l’objet d’une adaptation au cinéma avec à l’affiche, le YouTubeur Squeezie qui prêtait avec un talent certain, sa voix au héros principal. Sauf que désormais, ce nouveau cinéma est pleinement interactif.

Ratchet & Clank Rift Apart propulse en tout cas les joueurs dans une nouvelle dimension technologique même s’il reprend sagement les ingrédients propres à la saga. Si on n’est pas étonné, on reste bluffé par la beauté de certains niveaux et l’évidente maîtrise du studio. Le titre laisse entrevoir les capacités des consoles nouvelle génération, PlayStation 5 en tête et qui donne déjà envie d’être en 2022 alors que la sortie du jeu ouvre la saison des conférences de l’E3 et leur cortège d’annonces à suivre de près sur la chaîne YouTube de Jeux Vidéo Magazine.

Ratchet et Clank : Rift Apart, Sony, sortie le 11 juin sur PS5.