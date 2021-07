A 16 ans, il devient millionnaire en revendant des PS5 et Xbox Series X

Max Hayden peut avoir le sourire, car son petit business lui a rapporté gros. Cet adolescent de 16 ans a gagné 1,7 million de dollars en revendant des PS5 et Xbox Series X.

Des consoles toujours très recherchées en raison de la pénurie de stocks qui pénalise leur commercialisation. Alors Max Hayden a choisi de monter son affaire dans le New Jersey (Etats-Unis). L'ado a très vite compris le juteux business qui accompagne la recherche de ces machines. Certains spéculateurs mettent en effet la main sur des stocks et revendent les consoles souvent 1.000 euros, soit le double du tarif officiel de 499 euros des PS5 et Xbox Series X.

Installé dans son garage, Max Hayden a donc rapidement monté un réseau auprès de grossistes pour mettre la main sur des unités et s'assurer qu'il possédait toujours des stocks suffisants pour les proposer à un prix élevé aux gamers désespérés (et fortunés) qui souhaitent en acquérir.

Un business qu'il a fait fructifier dès l'an passé en surfant sur la loi de l'offre et de la demande très complexe depuis le début de la pandémie. Chaque jour, dès la fin de ses cours, il se met donc à travailler pour honorer les commandes.

40 heures par semaine

Et le jeune homme ne se contente pas de revendre des consoles à prix d'or. Tondeuses à cheveux, haltères, ventilateurs... Plusieurs produits recherchés se retrouvent dans son garage. Le jeune entrepreneur a même dû engager deux de ses amis, payés 15 dollars de l'heure pour constituer les colis, relate ainsi le site TechTimes. Max Hayden confie même travailler parfois jusqu'à 40 heures par semaine afin de faire tourner son affaire.