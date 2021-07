Destiny 2 : 7 conseils de pro pour bien débuter

Devenu l'un des jeux de tir en ligne multijoueur les plus suivis depuis son lancement en 2013, la saga Destiny a depuis largement contruit son univers enrichi grâce à Destiny 2. Et pour les aventuriers qui souhaitent rejoindre l'aventure, CNEWS a demandé au streamer Kidadou de partager ses conseils pour bien débuter.

Sur ses chaînes Twitch et YouTube, David, a.k.a Kidadou, partage régulièrement sa passion autour des jeux vidéo, notamment Destiny 2 et GTA V. Très à l'aise avec l'aventure spatiale développée par Bungie, Kidadou suit ce jeu depuis ses débuts.

essayer les trois classes disponibles

Kidadou : «Destiny propose trois classes de personnages aux joueurs : le Titan, le Chasseur et l'Arcaniste (cette dernière étant considérée comme la meilleure). Mais il est important que les gens ne restent pas sur des idées reçues à leurs propos. Beaucoup de joueurs prennent une classe et ne la lâche plus, alors que les deux autres classes restent totalement ouvertes et l'une d'elles pourrait devenir leur vraie classe de prédilection.»

«Beaucoup de gens commencent avec le chasseur. C'est un personnage attractif car il va avoir de la mobilité, des sauts intéressants pour débuter. Parallèlement, les arcanistes vont être mis de côté à cause de leur saut par exemple. En réalité, il ne faut pas hésiter à tester les trois classes. Ne restez donc pas sur une première impression. Le Titan a notamment un rôle de bouclier. Mais les classes proposées sur Destiny 2 permettent en réalité de faire un peu de tout, celles-ci restant assez permissives. En outre, on peut changer de doctrine à tout moment dans Destiny 2».

Commencer par la dernière extension

Kidadou : «Destiny 2 est un jeu en free to play avec énormément de quêtes disponibles. On pourrait croire qu'il faut commencer par des quêtes anciennes, mais mon conseil est en réalité de toujours commencer par la dernière extension. Car c'est là où vont être la plupart des joueurs du moment et le côté social de Destiny est très important. Vous allez donc trouver les derniers contenus toutes les semaines. Si le jeu vous plaît après avoir fait la dernière extension, sachez ensuite que les extensions Bastion des Ombres et Renégats sont un régal car celles-ci ouvrent la porte à plein d'activités, des raids, des donjons, des quêtes exotiques...»

Aller discuter avec les joueurs

Kidadou : «La communauté est la grande force de Destiny. Personnellement, j'aime partir avec des amis, mais il est aussi possible de faire la connaissance d'autres Français dans le jeu. Pour le côté social, la recherche de clans doit très vite se mettre en place. Sinon, les joueurs qui vont se la jouer solo vont beaucoup moins s'amuser.

Si vous jouez à Destiny 2 seul, c'est sympa, mais vous passerez à côté de 50 % du contenu.

Il y a notamment des activités qui nécessitent de préformer son escouade avant, notamment pour celles qui ne proposent pas de matchmaking. Ce sont généralement toutes les activités end-game. C'est le cas aussi pour certains donjons, les nuits noires grandmaster, les raids et des activités... Dans certains cas, on va avoir besoin d'une équipe préformée, soit de trois joueurs, soit de six. Il est donc important de discuter et de rencontrer des joueurs. Car si vous décidez de jouer à Destiny seul, c'est sympa, mais vous passerez à côté de 50 % du contenu. C'est dommage.

Il faut savoir que la communauté est très active. Il y a par exemple le groupe Destiny France sur Discord qui permet de rencontrer du monde, notamment pour les joueurs PC. Mi-août, il y aura également le cross-plateforme qui va permettre aux joueurs consoles et PC de jouer entre eux.»

former une équipe qui a les mêmes intérêts

Kidadou : «Si vous êtes en quête d'autres joueurs pour former une équipe, il est crucial de choisir des gens qui sont au même niveau que vous et qui ont les mêmes attentes autour du jeu. Certains voudront par exemple faire le jeu à leur rythme avec un esprit famille et des missions «pépères» les week-end, cherchez des joueurs qui veulent faire de même. Si vous voulez vous investir dans le jeu et relever des défis plus corsés, alors trouvez des joueurs aguerris. Cela facilitera l'entente».

Bien choisir son équipement

Kidadou : «Il y a trois points au niveau de l'équipement : les armes, les armures et les exotiques. Au sujet des armes, mon premier conseil est de ne pas regarder sur les streams (YouTube ou Twitch) quelles sont les armes en vogue. C'est d'abord une question de feeling. Par exemple certaines armes sur consoles ne vont pas avoir le même feeling sur PC. C'est par exemple le cas du pistolet mitrailleur dont la gestion du recul de tir ne sera pas le même à la manette qu'à la souris. Il convient également de trouver des armes complémentaires pour réagir à différents types de situation. Pour résumer, il faut un équilibre entre une arme qui vise loin et une autre pour les espaces confinés et le bout portant. Pour les armes lourdes, je recommande des armes dites exotiques (spéciales) qui font le plus de dégats. L'idée est de faire la différence sur un boss par exemple.»

«Concernant les armures, il y a six statistiques à connaître : la mobilité, la récupération, la résistance, la force (pour la mêlée), la discipline (pour la grenade) et l'intelligence. Dans Destiny, les top armures ont des stats entre 60 et 68. Mais chaque personnages va devoir récupérer des statistiques différentes. Par exemple l'arcaniste va être très sensible à la récupération, un point très important pour réduire au maximum le délai de récupération de la vie. Il faut également utiliser les super et les grenades. Ces dernières sont importantes. Sur le chasseur ont va pousser ses statistiques de mobilité, tandis que sur le titan je préconise de pousser la mêlée.

Mais surtout ne dépensez pas de ressources inutilement dans une armure dont les statistiques n'aideront pas votre personnage à progresser.»

Faire ses quêtes une par une

Kidadou : «Faites vos quêtes une par une. Pour moi, c'est un point très important. Souvent, beaucoup de joueurs achètent le pack collector avec les trois extensions. C'est très bien, mais ici il faut savoir prendre du recul, car on peut très vite se perdre dans le jeu, car il y a des quêtes de partout. Mon conseil est simple : prenez une quête qui vous inspire, cliquez dessus, concentrez-vous dessus et finissez-là. Lorsque vous vous rendez à la Tour, allez voir les personnages qui clignotent. Pour suivre les quêtes».

Monter en lumière

Kidadou : «Dans Destiny, monter en Lumière, c'est le fait de monter en puissance, de niveau de jeu. Lorsqu'on débarque dans Destiny 2, le joueur est à 1.100 de lumière, mais le cap visé est 1.320 (hors artefacts). Il faut donc jouer pour collecter des engrammes prestiges et puissants pour monter. Mais ne dilapidez pas vos ressources inutilement. Montez donc en lumière d'abord et une fois que vous avez atteint les 1.300-1.320 de lumière vous pouvez par exemple choisir une arme pour la booster.»