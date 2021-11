Call of Duty Vanguard : Paul Pogba prépare un stream spécial ce dimanche sur Twitch

Le footballeur star Paul Pogba est aussi connu pour être un fan de la saga Call of Duty. Alors que vient de sortir l'opus Vanguard, le joueur de Manchester United va s'associer avec un autre pilier de l'e-sport et streamer bien connu, Gotaga, pour une soirée spéciale sur Twitch, ce dimanche à 20h.

Les deux hommes prendront part à un programme spécial en se mettant en scène sur la chaîne de Gotaga (accessible ICI) qui compte déjà plus de 3,3 millions d'abonnés, a annoncé Activision, l'éditeur du jeu. Le tandem devrait coopérer pour jouer au mode multijoueur de ce nouveau FPS qui nous transporte au cœur de la 2de Guerre Mondiale.

Un rendez-vous inédit

Si encore peu d'éléments ont été communiqués sur ce rendez-vous inédit, Activision avance que le célèbre milieu de terrain des Bleus et le «French Monster» (surnom de Gotaga) se disent «heureux» de partager cette soirée pour leurs communautés de fans respectives, mais aussi pour les amateurs de Call of Duty de manière générale. La saga, dont plus de 400 millions d'exemplaires ont été vendus depuis sa création en 2003, compte chaque année parmi les jeux les plus attendus.

Paul Pogba n'est pas le seul gamer de l'équipe de France. Antoine Griezmann est notamment un grand amateur de Fortnite et a même créer sa propre équipe d'e-sport avec son frère Théo. Kylian Mbappé passe également beaucoup de temps sur FIFA 22 dont il est la star présente sur la jaquette du jeu cette année.