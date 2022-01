Wordle : Quel est ce nouveau jeu dont tout le monde parle ?

C'est le jeu en ligne dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Wordle invite à jouer avec les lettres et attise la curiosité des fans de mots-croisés et de Motus. Mais pourquoi rencontre-t-il autant de succès, même en France, alors qu'il ne s'adresse qu'à un public anglophone ?

Un jeu créé en 2020

On doit Wordle à Josh Wardle. Un ingénieur britannique installé aux Etats-Unis qui s'est amusé à faire un jeu de mots entre son nom de famille et Word, qui signifie «mot» dans la langue de Shakespeare. Wordle a été créé durant les premiers confinements de 2020 outre-Atlantique, où son créateur a eu l'idée de créer ce jeu addictif en regardant sa compagne se distraire avec les mots-croisés du New-York Times. Selon le Daily Telegraph, qui accorde un long sujet sur le phénomène Wordle, plus de 300.000 joueurs participent chaque jour à ce jeu en ligne, qui fonctionne sur une page internet dédiée, sans passer par le téléchargement d'une application mobile.

Comment y joue-t-on ?

Pour élaborer les règles du Wordle, Josh Wardle s'est inspiré du Lingo, l'équivalent américain du jeu télévisé Motus en France. Pour y jouer, rien de plus simple, le jeu ne nécessite aucune inscription préliminaire et est totalement gratuit. Il suffit de se rendre le site officiel disponible ICI. Mais attention, il convient d'avoir un niveau correct en Anglais pour espérer y briller.

Selon les règles détaillées ci-dessus en anglais, il convient de trouver un mot en cinq lettres. Et vous avez six essais pour le trouver. Si une lettre est à la bonne place dans le mot, celle-ci apparaît en vert, si elle est dans le mot à trouver mais qu'elle n'est pas à la bonne place, elle apparaît alors en jaune doré, si elle n'est pas dans le mot, celle-ci apparaît en gris.

Un clavier numérique est disponible sous la grille de mots et il suffit d'y entrer les différentes lettres pour jouer. Une fois les tentatives complétées vous pouvez ensuite partager vos statistiques et votre résultat (gagnant ou non) sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on voit fleurir de nombreux tweets où les internautes partagent leur addiction autour de ce jeu.

Comment faire pour gagner ?

A moins que vous ne connaissiez le dictionnaire anglais par cœur et spécifiquement les mots de cinq lettres, nous invitons à vous rendre sur le site yougowords et à choisir la liste des mots anglais en 5 lettres disponible ICI. Si cette liste est longue -vous vous en rendrez compte-, celle-ci permet d'entamer des recherches plus poussées sur les mots de la langue de Shakespeare avec de précieux indices, et en procédant méthodiquement par élimination.