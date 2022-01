Microsoft rachète le géant américain des jeux vidéo Activision-Blizzard pour 60 milliards d'euros

Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Candy Crush Saga... Parmi les plus grosses licences de l'univers du jeu vidéo entrent désormais dans le porte-monnaie de Microsoft. Le géant américain vient de racheter pour 68,7 milliards de dollars (environ 60 milliards d'euros) le groupe Activision Blizzard, a-t-on appris ce mardi 18 janvier.

C'est le premier méga-rachat de ce début d'année dans l'univers des jeux vidéo. Un simple tweet de Satya Nadella, grand patron de Microsoft, a suffi à mettre le feu aux poudres sur le réseau social ce mardi. Le PDG de la firme américaine saluant «une nouvelle ère du jeu vidéo». Une annonce également saluée sur le compte officiel d'Activision Blizzard qui souligne sobrement rejoindre «la team Xbox».

Together with @ATVI_AB, we will usher in a new era of gaming that puts players and creators first and makes gaming safe, inclusive, and accessible to all. https://t.co/fF2Ig3gSfx

— Satya Nadella (@satyanadella) January 18, 2022