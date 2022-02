Le New York Times rachète le jeu ultrapopulaire Wordle

A la recherche d'un successeur aux mots croisés et au sudoku, le célèbre quotidien The New York Times a annoncé l'acquisition de Wordle, dont la popularité grandissante réunit plusieurs millions d'internautes chaque jour.

Ce lundi 31 janvier, Wordle a été racheté auprès de son créateur, Josh Wardle. Cet ingénieur en informatique installé à Brooklyn avait initialement créé ce jeu gratuit durant les confinements de 2020, en regardant sa femme s'amuser aux mots croisés. Le prix de rachat n'a pas été communiqué mais est «dans les sept chiffres», a annoncé le New York Times. La société a également précisé que le jeu resterait initialement gratuit pour les joueurs nouveaux et existants.

Plusieurs millions de joueurs quotidiens

Il s'agit-là d'une bonne pioche pour le média américain qui suit la tendance Wordle. Pour rappel, ce jeu en ligne qui suit les règle de Motus était encore méconnu fin octobre. Cependant, il a vu sa popularité brusquement monter en flèche en novembre dernier, passant de 90 joueurs à plus de 300.000 par jour sur le territoire américain.

Début janvier, sa médiatisation à l'international a alors fait basculer le petit site dans une autre dimension, avec des pics de fréquentation de plus de 10 millions de visiteurs par jour.

Cette acquisition représente un nouveau relais de croissance pour le New York Times, qui souhaite accueillir de nouveaux abonnés en ligne. La section jeux du New York Times – qui inclut notamment les mots croisés, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles et Vertex – a été utilisée plus de 500 millions de fois l'année dernière, a indiqué la société américaine.