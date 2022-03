Présidentielle 2022 : un nouveau jeu vidéo fait découvrir le programme des candidats

Un jeu vidéo pour présenter le programme des candidats à l'élection présidentielle. Voici l'idée de «Run Le Programme», qui mélange les genres runner et quiz à quelques jours du premier tour.

Alors que 12 candidats afficheront leurs noms cette année dans les bureaux de vote, la pluralité des programmes présentés peut ressembler à une véritable nébuleuse pour le grand public, et notamment les primo-votants qui viennent d'avoir 18 ans. La société française Bright vient donc d'imaginer un jeu ludique et pédagogique qui doit interroger les «joueurs-électeurs» sur les différents points défendus par les hommes et les femmes politiques qui se présentent aux urnes.

Afin de rendre ce périple parmi les programmes des candidat(e)s amusant, les développeurs proposent de se lancer dans une course et de cumuler des bonus, toutefois cette marche vers l'Elysée est accompagnée de défis qui prennent la forme de quiz où le joueur doit dire si la proposition affichée appartient à tel ou tel candidat, ou encore si une mesure est oui ou non portée par l'un d'eux. Et si les 12 prétendants à la présidence de la République sont bien présents (par le bais de petits avatars), chaque partie en choisi aléatoirement trois afin de mieux les connaître, la partie suivante proposant donc un mélange différent.

Cependant que serait un jeu vidéo sans le risque de perdre une partie ? Pour corser le tout, «Run le Programme» sollicite nos réflexes pour éviter différents obstacles qui pourraient se présenter durant un mandat, à l'instar d'une pandémie, d'un scandale ou d'une affaire judiciaire...

Réduire l'abstention chez les jeunes

«Alors que le vote des jeunes peut se révéler très bas lors des prochaines élections, nous pensons que toute initiative pour faire découvrir le programme des candidats au-delà des supports classiques est intéressante. Depuis des années, les jeux vidéo sont utilisés de façon massive, il nous a semblé à la fois naturel et innovant de faire passer ces éléments de pédagogie démocratique par ce média», a souligné Abdel Bounane, fondateur de Bright dans un communiqué.

Disponible en suivant ce lien, Run Le Programme est un jeu vidéo entièrement gratuit qui ne demande aucune inscription ni téléchargement pour pouvoir être joué. Un simple navigateur internet suffit. Dès l'écran d'accueil, les 12 candidats y sont présents et il suffit d'appuyer sur la touche plus pour en apprendre davantage sur leurs programmes respectifs avant de se lancer.