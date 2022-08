The Last of Us : le remaster vaut-il le coup ?

La version remasterisée du jeu culte «The Last of Us» sera disponible sur Playstation 5 le 2 septembre prochain. Une édition vendue au prix fort, qui va diviser les amateurs.

«The Last of Us», plus que jamais au cœur de l'actu. Alors que la série télé HBO se dévoile peu à peu, avec une diffusion attendue dans le courant de l’année 2023, le jeu original refait parler de lui. Sorti à l'origine en 2013 sur Playstation 3, le survival culte débarquera le 2 septembre dans une version entièrement restaurée pour la PS5 de Sony, baptisée «The Last of Us : Part I».

Une arrivée accompagnée d'une polémique, car le jeu est proposé à 79,99 euros, un tarif que certains jugent prohibitif pour un titre déjà amorti sur deux générations de consoles.

En effet, la saga a déjà eu un parcours vidéoludique riche. Un an après la sortie du jeu initial en juin 2013, il avait été adapté de manière très convaincante sur Playstation 4 en juillet 2014. Le premier épisode avait ensuite bénéficié d'une suite, elle aussi couronnée de succès, arrivée le 19 juin 2020 sur Playstation 4.

Un remake sans bonus

Dans ce contexte, un simple dépoussiérage du premier épisode ne nous convainc pas totalement. Et pourtant, c'est exactement ce qu'est «TLOU : Part I». Aucune surprise à prévoir du côté du scénario, qui se déroule toujours dans un futur peu engageant, après qu'un virus a décimé les Etats-Unis. Le joueur incarne Joël, un quinqua au passé douloureux, qui doit escorter Ellie, une jeune fille étrangement immunisée. Le voyage des deux protagonistes sera long et douloureux, vous vous en doutez, car les ennemis sont nombreux et les munitions beaucoup moins.

Le manque de nouveautés (mêmes scénario et même gameplay) se ressent d'autant plus que TLOU fait partie de ces jeux qui ont marqué notre passé de joueur, avec des scènes mythiques et des panoramas gravés dans nos rétines (la scène du zoo, hein). Malgré tout, la magie opère par moment, car les développeurs de Naughty Dog n'ont pas lésiné. Visuellement, c'est même un cran au dessus de TLOU Part II, avec des environnements stupéfiants, qu'ils débordent de beauté ou de crasse, selon les cas.

Les passages souterrains sont particulièrement convaincants, avec des éclairages très détaillés et des textures sans défaut. La végétation, foisonnante, est un autre point fort, car elle s'insinue partout et renforce l'ambiance post-apo du titre. Rarement un jeu aura été aussi réaliste, visuellement, c'est un fait.

Mais fallait-il s'arrêter là ? Pour enrichir le projet et nous donner envie de repasser à la caisse, Naughty Dog aurait pu (dû ?) revoir certains passages en intégrant des éléments de gameplay de la suite sortie en 2020. En l'état actuel, on ne peut pas s'empêcher de penser que Sony a fait du neuf avec du vieux. Dommage.

Reste le cas des nouveaux venus, qui ont échappé à la saga et ne connaissent rien des aventures de Joel et Ellie. Pour eux, ce «TLOU : Part I» risque d'être une sacrée gifle, au bon sens du terme. On les envierait presque.

The Last of Us Part I, éd. Naughty Dog, sur Playstation 5