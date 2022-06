The Last of Us : une nouvelle image de la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dévoilée

C’est en marge du Summer Game Fest que Neil Druckman, le co-créateur du jeu vidéo qui supervise activement son adaptation en série télévisée pour la chaine américaine HBO, a dévoilé une nouvelle photo de Pedro Pascal et Bella Ramsey tels qu’ils apparaîtront à l’écran.

Un nouveau cliché. C’est lors de l’événement Summer Game Fest que Neil Druckman, le co-créateur du jeu vidéo «The Last Of Us» qui supervise également l’adaptation en série télévisée pour la chaine américaine HBO, a dévoilé une nouvelle image de la fiction dont la diffusion est attendue dans le courant de l’année 2023.

© HBO/D.R.

Elle permet de découvrir Joel et Ellie dans un musée abandonné, un lieu bien connu des fans du jeu vidéo, alors qu’ils se sont engagés dans leur périlleux voyage. L’histoire de «The Last of Us» se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale, le 26 septembre 2003 (au lieu de 2013 dans la version sur console, ndlr).

Vingt ans plus tard, les survivants tentent de survivre dans un monde peuplé de personnes infectées, mais également de groupes plus ou moins organisés et mal intentionnés. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité.