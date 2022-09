FIFA 23 : comment sera-t-il possible de rejoindre l'accès anticipé ?

Véritable référence du jeu vidéo footballistique, FIFA 23 sera disponible sur PC et consoles dès ce vendredi 30 septembre. Toutefois, il est possible de bénéficier d’un accès anticipé au jeu via trois offres distinctes dès ce mardi 27 septembre.

Les plus impatients pourront profiter de la dernière édition de FIFA 23 trois jours avant sa sortie officielle. Pour pouvoir tester la nouvelle mouture de la licence dès ce mardi, il faudra utiliser l’un des trois moyens détaillés ci-dessous.

Acheter FIFA 23 Edition Ultimate

Pour jouer en avance à FIFA 23, la première méthode est d’acheter la version Edition Ultimate, vendue à 99,99 euros sur consoles et à 89,99 euros sur PC. Une somme conséquente qui permet notamment de bénéficier d’une mise à jour gratuite des versions «old-gen» (PS4 et Xbox One) vers les version «next-gen» (PS5 et Xbox Series), facilitant le passage des joueurs vers la nouvelle génération de consoles.

L’Edition Ultimate comprend de nombreux avantages pour le mode de jeu «Fifa Ultimate Team» comme des joueurs en prêt par exemple, à l’image de Kylian Mbappé pour 5 matchs, ainsi que 4.600 points FIFA et un avantage exclusif pour le mode Carrière.

Devenir membre EA Play / EA Play Pro

La deuxième option pour accéder en avance au jeu FIFA 23 est de souscrire un abonnement à EA Play ou à EA Play Pro. La souscription à la première offre, dont le coût est de 3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an, vous offre l’accès à une playlist de jeux EA, des remises sur l’achat de jeux dans la boutique EA ainsi que 10 heures d’accès anticipé à FIFA 23.

La seconde offre, liée à la souscription de l’abonnement EA Play Pro exclusif aux joueurs PC, englobe tous les avantages d’EA Play, tout en offrant un accès illimité à l’ensemble des jeux EA, dont FIFA 23. Disponible sur l’EA App, elle coûte 14,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

FIFA 23 en accès anticipé dans le Xbox Game Pass

Les abonnés au Xbox Game Pass bénéficient des avantages d’EA Play, dont l’accès anticipé à FIFA 23 dès ce mardi pour une durée de 10 heures pour les joueurs PC et Xbox. Le prix du Xbox Game Pass est de 9,99 euros par mois, avec une réduction d’un euro pour le premier mois d’abonnement sur PC.