Fifa 23 : sortie officielle, commentateurs… tout savoir sur la nouvelle édition du célèbre jeu

EA Sport a dévoilé cette semaine, plusieurs informations de son nouvel opus, FIFA 23. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Ce nouvel épisode sortira officiellement le 30 septembre prochain.

FIFA 23 sera bien le dernier opus de la célèbre licence de jeux vidéo de football sous ce nom. Elle sera ensuite rebaptisée EA Sports FC en 2023.

Bienvenue dans le Jeu Universel Bienvenue à #FIFA23 Lancement le 30 septembre avec HyperMotion2, les Coupes du monde masculines et féminines de la FIFA, les clubs de football féminins, le cross-play, et plus encore !

Les commentaires de ce nouveau FIFA seront assurés par le duo de beIN Sports, Omar da Fonseca-Benjamin Da Silva.

Très honoré de vous présenter notre nouveau duo de commentateurs ! @BenjDaSilva et @Omar_daFonseca aux micros sur #FIFA23 !

Cet opus signe l’arrivée des clubs féminins avec Barclays FA Women’s Super League et la Division 1 Arkema. Seront également disponibles la Coupe du Monde Féminine en Australie et Nouvelle-Zélande en 2023.

Kylian Mbappé et Sam Kerr partagent l’affiche de la jaquette de FIFA 23. Le Français reçoit cet honneur pour la troisième fois.

