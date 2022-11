World of Warcraft Dragonflight : le youtubeur Sam Vostok nous donne ses conseils pour se lancer

Toujours vaillant parmi les MMORPG, même 18 ans après sa sortie, World of Warcraft s'offre une nouvelle extension très attendue ce lundi 29 novembre. Intitulée Dragonflight, elle étend toujours plus le monde d'Azeroth. Nous avons demandé à Sam Vostok, dont la chaîne YouTube est bien connue des amateurs de WoW, de jouer les guides.

Deux ans après la sortie de Shadowlands et après avoir fêté ses 18 ans, World of Warcraft livre une nouvelle extension majeure pour développer son univers fantasy avec Dragonflight. Nouvelles terres, nouvelle classe, nouveau gameplay... Cette extension sera disponible dès ce lundi 29 novembre sur PC. Devenu un spécialiste émérite de WoW après avoir arpenté les terres d'Azeroth sur sa chaîne YouTube, Sam Vostok (55.000 abonnés), nous livre ses conseils pour bien commencer dans cette extension.

Dragonflight est une extension très attendue, en quoi marque-t-elle un nouveau jalon dans l’univers de WoW et quelles nouveautés apporte-t-elle ?

La dernière extension de World of Warcraft était Shadowlands (sortie fin 2020) et Dragonflight, qui arrive ce 29 novembre donne à voir un monde qui a pansé ses plaies, car la planète s’est régénérée après de rudes épreuves. On découvre une nouvelle île qui est le foyer ancestral des dragons. Mais ce qui était en sommeil sur cette île jusqu’à présent va se réveiller, que ce soient des alliés ou des menaces.

Dragonflight met en avant des nouveautés très attendues comme les dragons qui ont un capital sympathie important, d’autant qu’on va ici mieux connaître leurs origines. Le vol à dos de dragon sera aussi plus complet ce qui devrait être sympa, car ce n’était pas possible auparavant. On pourra d’ailleurs personnaliser sa monture. Enfin, il y a aussi la refonte des arbres de talents. Ceux-ci offrent beaucoup plus de liberté. Tout ceci devrait créer une dynamique avec un retour de joueurs appréciable.

Quels conseils donnez-vous pour commencer cette nouvelle extension ?

Pour les nouveaux venus, je les invite toujours à regarder d’abord s’ils ont des amis déjà sur WoW. Il est plus sympathique de les retrouver, car à mon sens l’élément de groupe est ce qui fait tout l’intérêt du jeu et de son aventure. J’invite aussi à lire ce qu’il y a sur Internet, car il existe beaucoup d’articles et de vidéos informatifs. Pour ceux qui avaient arrêté WoW mais qui y reviennent, je leur conseille de se mettre à jour car certains points ont évolué, avec un focus plus particulier sur certains changements de gameplay, comme c’est le cas avec l’arbre de talent. Mais le jeu reste très accessible.

Dragonflight introduit les Evocateurs Dracthyrs, peux-tu nous expliquer ce qu’ils apportent en termes de gameplay ?

Il s’agit d’une classe héroïque qui commence directement au niveau 58, contrairement aux classes de base qui commencent au niveau 1. C’est un point qui a son importance, car Dragonflight a revu le niveau maximal qui est fixé à 70. L’Evocateur Dracthyr est, à ce jour, un combo classe-race qui possède le plus de possibilités de personnalisation d'apparence. On peut les spécialiser en combat ou en soins. Ils ont d’ailleurs des sorts utiles pour épauler en combat et améliorer les contrôles de foule.

Sur le champ de bataille, ils s’expriment le plus souvent à moyenne portée, donc entre ceux qui sont au corps-à-corps et ceux plus en retrait. Enfin, ils ont une spécificité de gameplay puisque plus on appuie longtemps sur une touche du clavier pour utiliser certains sorts ou compétences, plus ils seront puissants, ce qui ajoute une mécanique arcade intéressante.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?

Dans World of Warcraft, la progression est linéaire et il n’y aura pas de mauvaises surprises, sauf si on se rend directement dans la dernière zone où des ennemis très forts remettront le joueur à sa place. Cependant, il est compliqué de se perdre sur WoW, car le joueur est accompagné comme il faut. A mon sens, une des erreurs à ne pas commettre est d’activer le mode PvP dès le début, car on risque de se faire attaquer à la chaîne. Mais sur ce point je laisse les joueurs décider car certains adorent WoW pour le PvP. Et surtout, prenez le temps de savourer le contenu, il y a des environnements, des quêtes et des textes passionnants.