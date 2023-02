PSVR2, Pico 4, Meta Quest 2... Quels sont les meilleurs casques VR pour s'amuser ?

Les expériences se diversifient autour de la réalité virtuelle et plusieurs casques grand public sont disponibles sur le marché. Voici notre sélection de quatre casques à retenir pour s'amuser. Tous possèdent des qualités différentes que nous détaillons.

Si la réalité virtuelle est devenue l'apanage des parc d'attractions, les expériences pour la maison se démocratisent également. En février de cette année, la commercialisation du PSVR2 remet en avant cette technologie. L'occasion de faire un tour des modèles à destination des gamers, pour tous les budgets.

Cette sélection s'attarde ici sur les casques VR pensés pour le grand public et orientés notamment vers le gaming. Les casque VR pour les professionnels ne sont donc pas mentionnés.

Les tarifs se basent sur les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte d'éventuels offres et promotions proposées par les revendeurs.

PSVR2, une réussite mais exclusivement sur PS5

Le PSVR2 est le successeur du PSVR sorti pour PS4 en 2016. La génération PlayStation 5 a donc droit elle aussi à son support pour la réalité virtuelle, avec ce modèle revu et corrigé proposé au prix de 599,90 euros en France. Un casque qui implique bien sûr de posséder une PS5 puisqu'il lui est exclusif. Si vous ne possédez pas encore la console, il faut donc rajouter 550 euros à ce budget pour l'acquérir.

© Sony PlayStation

Sony livre ici un modèle qui gomme tous les défauts de son aîné, dont la résolution d'écran était critiquée et pouvait donner mal au yeux. Compatible 4K et HDR, le PlayStation VR2 offre un champ de vision à 110 degrés et propose le rendu fovéal, pour «une expérience visuelle haute fidélité», explique Sony. L'écran OLED propose une résolution d’affichage de 2.000 x 2.040 par œil, et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz. Un seul câble est à relier à la console de Sony et les manettes haptiques ont été pensées pour ne pas avoir besoin de capteurs externes au casque.

Qui dit PlayStation, dit jeux vidéo, et ce casque est pensé pour, même s'il est possible d'y connecter des services de vidéo en streaming pour voir les films sur un grand écran virtuel. Sony promet de mettre le paquet avec 37 jeux pour accompagner les premiers mois de son lancement. Parmi les expériences les plus impressionnantes du moment, on retiendra Horizon Call of the Moutain, Gran Turismo 7 VR ou encore Moss 2.

PSVR2, Sony, uniquement sur PS5, 599,90 €.

Pico 4, une vraie initiation à la VR et abordable

Parmi les casques grand public, nous recommandons le Pico 4. Ici nul besoin d'un PC ou d'une console pour le faire fonctionner, puisque ce casque est entièrement autonome. Proposé au prix de 429 euros, il est aussi le plus abordable dans sa catégorie et justifie un très bon rapport qualité-prix compte tenu de ses prestations. La marque chinoise, qui appartient au groupe ByteDance (propriétaire de TikTok), livre ici un casque léger (moins de 300 g) et facile d'usage, dont on salue la finition. Détail pratique, un adaptateur amovible pour le contour des yeux est proposé pour les porteurs de lunettes.

© Pico

Mais c'est aussi au niveau des spécificités et des composants que le Pico 4 surprend. Le fabricant mise sur deux écrans LCD avec une définition de 2.160 x 2.160 pixels par œil, pour une fréquence de 90 Hz. On obtient alors une expérience visuelle plus élevée que sur son rival direct le Meta Quest 2, sorti toutefois plusieurs mois avant. On retrouve également plusieurs capteurs en façade et même quatre caméras frontales bien utiles puisque celles-ci permettent d'activer un retour vidéo. Comprenez qu'une simple pression d'un bouton permet de voir ce qui se passe dans la pièce où vous êtes, sans avoir à retirer le casque. Pratique.

Côté manettes, on retrouve les systèmes sans fil désormais devenus communs sur ce type de casques. Chaque manette nécessite deux piles AA classiques pour 80 heures de jeu environ, mais on aurait aimé des batteries rechargeables à ce niveau. Sans doute un choix du constructeur pour faire baisser la facture. Le casque, quant à lui, fonctionne sur batterie et assure des sessions de trois heures environ, tout dépend aussi des expériences sollicitées.

Lancé le 23 septembre 2022, le Pico 4 utilise un système maison, le PicoOS, pour se promener virtuellement dans son interface. On retrouve ici un environnement simple d'usage et basé sur Android, qui propose pratiquement les mêmes expériences qu'avec le Meta Quest 2. Parmi les jeux que nous vous recommandons, The Walking Dead Saints & Sinners, Les Mills Body Combat, et After the Fall valent le détour.

Pico 4, 429 €.

Meta Quest 2, le précurseur de la vr grand public

Lancé fin 2020 en France, le Meta Quest 2 est devenu le casque de réalité virtuelle le plus populaire. Le groupe Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) est en effet très en avance dans ce domaine, pour lequel son patron Mark Zuckerberg nourrit de grandes ambitions. Le groupe américain met donc les bouchées doubles pour séduire un large public autour de la VR.

© Meta

Le Meta Quest 2 est proposé au prix de 449,99 euros. Un prix qui fait de lui un modèle d'entrée de gamme pour la VR, comme le Pico 4. Là encore, on peut profiter du Meta Quest 2 de manière autonome. On enfile le casque, les manettes sans fil et c'est parti. La résolution affichée des deux écrans est de 1.832 x 1.920 pixels pour chaque œil, moins bien que le Pico 4, mais cela reste encore agréable. Les deux manettes Touch permettent d'être utilisées pour naviguer facilement dans un espace à 360°, sans souci de gêne et sont plutôt précises. Si un système de détection des murs est intégré, mieux vaut toutefois jouer dans une pièce bien dégagée car les déplacements peuvent être nombreux selon les expériences. La spatialisation du son 3D sans ajout d'écouteurs spécifiques est aussi intéressante, comme sur le Pico 4.

Avec un catalogue de jeux bien fourni et des applications maisons proposées par Meta, ce Quest 2 est aujourd'hui bien positionné sur le marché. Nous recommandons fortement de s'essayer à Golf+, Space Pirate DX mais aussi Blade & Sorcery. Reste à savoir si, en 2023, Meta ne préparerait pas le lancement du Quest 3 pour continuer sur sa lancée ?

Meta Quest 2, 449,99 €.

Valve Index, cher mais au top

Créateur de la saga Half-Life, Valve est depuis devenu un incoutournable du secteur des jeux vidéo, en atteste sa plate-forme Steam. Toutefois, l'entreprise américaine est aussi très investie dans la VR avec des expériences parmi les plus poussées en la matière. Lancé en 2019, le casque Valve Index est encore aujourd'hui une référence, tant il conjugue des atouts techniques précurseurs et haut de gamme.

© Valve

Proposé au prix de 1.079 euros (pour un kit de base), le Valve Index nécessite également un PC haut de gamme pour pousser l'expérience. A ce niveau de prix, on a droit au top du top de l'expérience VR, avec un field view (champ visuel) de 130° et une résolution pour chacun des deux écrans LCD RVB de 1 440 x 1 660 pixels. Un niveau moindre que ses concurrents, mais contre-balancé par un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu'à 144 Hz, même si le casque fonctionne le plus souvent à 120 Hz.

Valve a également travaillé la persistance rétinienne pour que celle-ci soit le plus faible possible et éviter les effets de rémanence. Le résultat se fait sentir, avec un meilleur suivi du mouvement des yeux pour éviter un effet de flou qui pourrait être désagréable. Autre atout, le son est ici délivré par deux véritables écouteurs de très bonne facture pour une immersion audio bien meilleure. Normal à ce niveau de prix.

Les deux manettes sont quant à elles les meilleures du marché avec une détection de chaque doigt de la main pour des interactions plus juste avec les objets virtuels. Le kit est aussi livré avec deux détecteurs externes à placer dans les coins d'une pièce pour le suivi des mouvements. Le Valve Index offre ici une meilleure liberté d'action dans une zone plus large que ses concurrents.

Côté expérience, le must de la VR pour le gaming est livré avec l'excellent «Half-Life : Alyx», une véritable vitrine technologique pour le futur du jeu en réalité virtuelle. A quand Half-Life 3 ?

Valve Index, 1.079 € à coupler avec un PC haut de gamme.