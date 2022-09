On a testé la nouvelle expérience de Flyview : un voyage en réalité virtuelle à travers la France

Après avoir fait survoler la capitale aux visiteurs à bord d'un jet pack, Flyview lance ce samedi 3 septembre une nouvelle expérience en réalité virtuelle pour découvrir quelques-uns des sites les plus emblématiques de l’Hexagone.

Un voyage sensationnel. Dès ce samedi 3 septembre, les visiteurs pourront voler au-dessus des plus beaux sites de France grâce à la nouvelle expérience en réalité virtuelle de Flyview (Paris 2e), mise au point avec Atout France et le Centre des monuments nationaux. Baptisé «Survol de la France», ce nouveau parcours nous en a mis plein les yeux.

Dès l’entrée, des hôtesses accueillent les voyageurs dans un décor digne d'un terminal d’aéroport, avant de les conduire sur le lieu de décollage. On est ensuite invité à prendre place debout sur l’un des 24 jet pack, des simulateurs offrant de véritables sensations de vol. Une fois la ceinture bouclée et le casqué VR vissé sur la tête, doté d'un dispositif sonore, la visite peut commencer.

Des scènes de vol en autopilotage

Les pilotes d’un jour sont alors projetés dans les airs et partent à la découverte des plus beaux paysages français. Au total, pas moins de 15 lieux sont survolés, des falaises d’Étretat, au château d’Azay-le-Rideau, en passant par la Petite Venise à Colmar et le pont du Gard. On a également la chance de faire étape à plus de 4.500 m d'altitude, sur le massif du Mont-Blanc, à Chamonix, bénéficiant d’une vue imprenable à 360°.

©Flyview

Et les visiteurs ne seront pas au bout de leurs surprises. Pendant le survol, chacun pourra prendre les commandes de son jet pack et piloter en toute liberté via un simple mouvement de tête (vers le ciel pour prendre de l’altitude, vers le bas pour descendre, à droite ou à gauche pour tourner). Cette fonctionnalité inédite apporte un caractère vraiment spectaculaire à l’attraction.

Une technologie de pointe

Au fil de ce voyage vertigineux, d’une durée de 22 minutes, un guide virtuel distille quelques anecdotes bienvenues sur les sites, reconstitués avec une technologie de pointe. On a en effet été impressionné par la qualité de l’image (bien meilleure que celle de l’expérience «Survol de Paris»).

Il faut dire que le centre Flyview s’est équipé de nouveaux casques HTC Vive Pro, d’une résolution combinée de 5K, et s’est appuyé sur plusieurs numérisations 3D à grande échelle et des tournages aériens réalisés à travers la France en ULM et à l’aide de drones.

©Flyview

Ludique et réaliste, cette expérience, qui a pour ambition d'accompagner la dynamique de reprise du tourisme en France, offre un réel moment d’évasion qui séduira toutes les générations.

«Survol de la France», Flyview, 30 rue du Quatre Septembre, Paris 2e, 22,50 €/adulte, 19 €/ enfant (7 ans).