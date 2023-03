Arnaque à l'intelligence artificielle : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Avec le développement de nouvelles technologies et l’avancée fulgurante de l’intelligence artificielle, des personnes malintentionnées en profitent pour créer des arnaques. La dernière en date consiste à reproduire la voix de proches de victimes afin de soutirer de l’argent.

Les arnaques téléphoniques faisant appel à l’intelligence artificielle font de plus en plus de victimes aux États-Unis et au Canada d'après le Washington Post. Deux parents en ont fait la triste expérience en perdant l’équivalent de 14.500 euros. Un homme qui se faisait passer pour un avocat leur a annoncé au téléphone que leur fils avait besoin de cette somme pour sortir de prison après avoir tué un diplomate américain lors d’un accident de voiture. Quand ils ont entendu la voix de leur fils les suppliant de verser l'argent, ils ont alors été pris de panique. Mais il s'agissait d'une imitation issue d'une intelligence artificielle.

Une arnaque facile à mettre en place

Le média américain rapporte plusieurs histoires similaires, mais surtout, la simplicité avec laquelle il est désormais possible de cloner ou d’imiter à la perfection une voix afin de créer une arnaque. Auparavant trop coûteuse pour le grand public, les logiciels permettant de créer des imitations sont désormais accessibles facilement et parfois gratuitement. Il ne faut que quelques secondes d’une voix enregistrée pour le faire.

Face à la recrudescence de ces arnaques, certaines sociétés possédant des logiciels de clonage de voix ont décidé d’agir, à l’image d’Eleven Labs.

Le média Presse-citron rapporte que l’entreprise a modifié ses conditions d’accès à son logiciel, en rendant obligatoire la saisie de coordonnées bancaires pour utiliser le logiciel, y compris en version gratuite. Un moyen de conserver la trace de potentiels arnaqueurs.