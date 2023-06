Fifa 24 : pourquoi le célèbre jeu de foot ne s'appellera-t-il pas ainsi ?

Le futur jeu de football d'EA Sports ne s'appellera pas Fifa 24. C'est une page qui se tourne pour une saga lancée en 1993 et qui revient, fidèlement, chaque année avec son lot de nouveautés.

Adieu Fifa, bonjour EA Sports FC. La célèbre franchise de jeu de foot, qui truste chaque année le top des meilleures ventes, va changer de nom pour la première fois après trente ans de bons et loyaux services. Les raisons du conflit entre Electronic Arts et la FIFA n'ont pas vraiment filtré, mais il a été jugé suffisamment sérieux pour que le partenariat s'arrête net et qu'EA continue son chemin tout seul.

Logiquement, le prochain opus, qui va sortir en septembre, devrait donc porter un autre nom. Ce sera EA sports FC 24 et l'éditeur promet un titre fidèle à ses standards de qualité. On espère par exemple que la Team Dada (Omar da Fonseca et Benjamin da Silva) sera reconduite aux commentaires, après une édition 2023 de haut niveau.

Pour ne pas trop perturber les gamers, les modes de jeu phares de Fifa 23 devraient quant à eux être reconduits, comme par exemple le mode Fut (Fifa Ultimate Team), mais il devrait logiquement changer de nom.

les compétitions fifa aux oubliettes ?

Les principaux championnats nationaux et compétitions UEFA de la planète resteront également jouables. Ce sera par exemple le cas de la Ligue 1, de la Premier League, de la Liga espagnole, de la Bundesliga, de la Serie A, ou encore de la Champions League et de la Copa ibertadores.

Dans le contexte actuel, quid de la ligue saoudienne, où joueront l'an prochain Ronaldo et Benzema ? A ce sujet, le mystère plane encore.

En revanche pas de trace, fort logiquement, des principales compétitions Fifa, telles les Coupes du monde masculine et féminine. Dommage, alors que cette dernière doit justement débuter dans moins d'un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Idem pour la Coupe du monde des clubs ou encore le tournoi olympique, mais là, ça ne devrait pas déranger les joueurs outre mesure.