Les 5 jeux vidéo de la rentrée à ne pas manquer

Alors qu'un raz-de-marée vidéoludique se prépare en cette fin d'année, la fin du mois d'août et ce début septembre sont les témoins d'une superbe première vague de jeux vidéo sur consoles et PC. Voici notre sélection des immanquables.

Baldur's Gate 3

L'univers foisonnant de Donjons & Dragons n'en finit pas d'inspirer les créateurs de jeux de rôle. Inscrit dans la lignée de ce titre légendaire, Baldur's Gate 3 apparaît enfin sous sa forme définitive sur PC. Un jeu qui a nécessité six années de travail et qui s'affiche comme un véritable chef d'œuvre du genre. Superbement réalisé et disposant d'une trame scénaristique soignée, il offre une odyssée passionnante au cœur des Royaumes Oubliés, si chers à la franchise. Onze races et douze classes sont proposées, avec un gameplay véritablement diversifié. C'est sans doute l'un des jeux qui entrera dans le top 5 de 2023, lorsqu'on évoquera les bons souvenirs partagés cette année-là.

Baldur's Gate 3, Larian Studios, sur PC.

Armored Core VI Fires of Rubicon

Bien avant la saga Dark Souls et le récent Elden Ring, le studio japonais FromSoftware s'était fait le champion des combats de mechas à travers la saga Armored Core. Alors que cette dernière était souvent réservée à une niche de joueurs, l'année 2023 marque enfin un retour mérité pour lui donner un nouveau coup de projecteur à l'aune des succès monumentaux des Dark Souls, Sekiro et Elden Ring. Grand bien lui en fasse, puisque cet Armored Core VI Fires of Rubicon s'affiche comme un «must-have». Loin d'être un jeu bourrin, on découvre un gameplay très stratégique tout en laissant une grande liberté au joueur pour customiser son robot géant et déchaîner les enfers face à d'autres monstres de ferraille. Plus accessible que les jeux précités - connus pour leur difficulté extrême -, ce sixième volet affiche tout de même des combats âpres contre des boss de métal impressionnants.

Armored Core VI Fires of Rubicon, Bandai Namco/FromSoftware, sur PS5, Xbox Series S/X et PC.

Ride 5

L'année 2023 au rayon simulation de motos est sans doute le meilleur cru que l'on ait connu. Après TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 et MotoGP 2023, voici venir Ride 5. Trois ans après un 4e volet intéressant mais au pilotage qui avait divisé, ce 5e opus entend réconcilier tout le monde. Le studio italien Milestone publie ici son meilleur jeu de moto, avec différents niveaux de pilotage selon votre expérience. Les belles cylindrées se comptent par centaines (233 au total chez 14 constructeurs) et une quarantaine de circuits offrent de quoi tourner la poignée des gaz avec délectation. Surtout, on apprécie la qualité des modélisations avec un travail impressionnant mené à la fois sur la mécanique mais aussi sur les effets météo qui évoluent en temps réel. On roule ainsi dans un monde où plonger dans les virages et jouer du sélecteur de vitesse est un véritable bonheur. Le tout restant accessible au plus grand nombre, couronné par un mode deux joueux en écran splitté bienvenu.

Ride 5, Milestone, sur PS5, Xbox Series S/X et PC.

Immortals of Aveum

Il ne s'agit probablement pas du meilleur jeu de cette rentrée, mais Immortal of Aveum s'avère toutefois fun à jouer avec un gameplay qui tente d'offrir un peu de sang neuf dans le monde du FPS. On parle ici d'un jeu de tir qui s'intéresse au médiéval-fantastique dans un univers où la magie remplace les armes à feu et les bombes. Et c'est à force d'incantations que l'on taille son chemin dans un monde en proie au chaos. Malgré la faiblesse de son scénario et ses niveaux trop linéaires, Immortals of Aveum - imaginé par d'anciens de Call of Duty - se révèle siffisamment distrayant pour que l'on s'y attache.

Immortals of Aveum, Electronic Arts, sur Xbox Series S/X, PS5 et PC.

Red Dead Redemption

On ne présente plus le western crépusculaire mettant en scène le hors la loi en quête de rédemption John Marston. Devenu culte au début des années 2010, Red Dead Redemption fait son grand retour en cette rentrée grâce à un portage sur Switch. Et si on aurait pu craindre un jeu bugué ou dépassé techniquement sur la machine de Nintendo, il n'en est rien. Parfaitement à son aise, le western en monde ouvert de Rockstar Games reste encore un classique et un incontournable pour qui ne s'y serait pas encore essayé. Les missions restent passionnantes et le gameplay ne pâti pas des années passées, tant le scénario de cette vengeance s'affiche comme un plat qui se mange froid.

Red Dead Redemption, Rockstar Games, sur Switch.