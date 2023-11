Noël 2023 : voici les jeux vidéo à offrir ou à se faire offrir en cadeau cette année

Même s'il se dématérialise de plus en plus, le jeu vidéo reste une valeur sûre, sous le sapin. Voici les titres incontournables de cette fin d'année.

BALDUR'S GATE III

Un incroyable succès pour ce RPG. Sorti à la fin de l'été, Baldur's Gate III fait figure de très sérieux prétendant au titre de jeu de l'année 2023, le fameux GOTY (Game of the year). Les méandres innombrables de cette aventure se déroulant dans l'univers de Donjons & Dragons sont un de ses immenses points forts. Les petits génies de Larian Studios ont, semble-t-il, tout prévu ou presque, même les choix les plus improbables. la profondeur de jeu s'en trouvant décuplée, et le plaisir également. Plus que jamais, le destin de Faerûn réside entre vos mains.

Baldur's Gate III, Larian Studios, multisupports

super mario Bros. wonder

Une nouvelle recette pour Mario ? Pas vraiment, mais le dernier épisode de la saga, disponible sur Switch, frappe très très fort avec une inventivité sans pareille. C'est beau, c'est malin, et l'lintérêt ne baisse pas pendant la quinzaine d'heures de jeu nécessaires pour boucler l'aventure. La direction artistique est l'autre gros point fort du titre avec une palette graphique et des choix esthétiques surprenants, qui confirment le talent des équipes de Nintendo.

Super Mario Bros Wonder, Nintendo, sur Switch

alan wake 2

13 ans après l'épisode originel, qui a plongé dans l'effroi plusieurs générations de joueurs, Alan Wake fait son grand retour. Cette fois, une série de meurtres rituels touche la bourgade de Bright Falls. Il pleut beaucoup, le ciel est bas, et il va falloir se triturer les méninges. Deux personnages sont jouables dès le départ - Alan, l'écrivain torturé, et Saga, l'agente du FBI -, avec deux aventures différentes et même deux réalités différentes. Pour information, le jeu est parfaitement jouable sur Playstation 5 et Xbox Series, mais la version PC fait figure de laboratoire géant pour Nvidia. Le spécialiste des cartes graphique a en effet intégré toutes ses dernières technologies dans cet épisode (Ray Tracing, DLSS 3.5, Ray reconstruction) afin de proposer une expérience totale. Pour y jouer avec tous les détails à fond, il faudra une sacrée machine, mais le résultat sera à la hauteur.

Alan Wake 2, Epic Games, multisupports

The legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Difficile de passer à côté, tant cette suite de The legend of Zelda : Breath of the wild a marqué les esprits en 2023. Au plaisir de la découverte d'Hyrule, que nous avions tant apprécié dans le premier volet, Nintendo a ajouté une sacrée dose de créativité, avec la possibilité de créer - et d'utiliser - des myriades d'objets pour «pimper» son aventure, ce qui permet de grandement faciliter les affrontement et la progression. Un jeu en monde ouvert aux possibilités quasiment infinies.

The Legend of Zelda : Tears of the kingdom, Nintendo, sur Nintendo Switch

Forza motorsport

Pour fêter l'arrivée du 8e épisode de la saga Forza, Xbox a tout simplement décidé de se passer de numéro pour revenir aux fondamentaux. Sans surprise, ce Forza Motorsport est donc une invitation à piloter les plus beaux bolides (500 pour le moment) de la planète, sur des circuits parfaitement modélisés. Les sensations sont, bien sûr, au rendez-vous, même si on aurait aimé retrouver un peu de la folie du petit frère Forza Horizon dans ce titre au contenu démentiel mais qui se montre un peu austère.

Forza Motorsport, XBox Game studios, Sur Xbox et PC

Spider-man 2

Carton plein pour ce Spider-Man 2, avec plus de 2,5 millions de jeux écoulés en seulement 24 heures. Spider-Man 2 nous emmène une nouvelle fois à New York en compagnie de non pas un, mais de deux Spider-Man. On retrouve ici l’incontournable Peter Parker mais aussi le jeu Miles Morales. Chaque personnage, que l’on incarne à tour de rôle, possède ses propres pouvoirs et sa propre histoire. Si l’aventure début avec un combat épique contre l’homme de sable, les principaux antagonistes seront très vite Kraven, le chasseur (bientôt adapté au cinéma) et Venom. Deux personnages phares de l’univers Marvel qui sont ici parfaitement exploités et mis en scène pour un récit bien plus sombre et mature que le précédent opus. Spider-Man 2 apparaît comme l’œuvre achevée d’un projet pharaonique en termes de création. C’est un régal de bout en bout alors que l’on gagne en puissance au fil d’une aventure réjouissante et parfaitement menée. Le studio américain Insomniac Games signe sans doute là le plus grand jeu de super héros jamais réalisé.

Marvel's Spider-Man 2, Sony, sur PS5

Persona 5 Tactica

Les Voleurs Fantômes sont de retour et prêts à voler votre cœur. L'un des plus grand RPG de tous les temps, Persona 5, se décline sous la forme d'un spin off à la sauce stratégie. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un remake du formidable jeu d'aventure sorti en 2017 en France, mais bel et bien d'un tout nouveau titre mettant en scène les héros du jeu original. On y retrouve alors toute l'ambiance du RPG d'il y a six ans, adaptée sous une forme plus comique, tout en faisant travailler nos méninges pour livrer des combats tactiques dynamiques. On salue encore les équipes de cette saga qui nous offrent un titre riche et prolongent encore l'intérêt autour de Persona 5, avec une approche différente mais jamais barbante.

Persona 5 Tactica, Sega-Atlus, sur Switch, PS5, PS4 et Xbox Series X/S

Assassin's creed mirage

La recette est parfaitement connue, mais elle fonctionne toujours. Ce treizième opus de la saga d'Ubisoft ne joue pas la carte de l'originalité, mais préfère insister sur des bases solides pour séduire le public. A la découverte de Bagdad, au 9e siècle, le joueur part à la rencontre d'une riche culture, souvent méconnue, en plein âge d'or de l'islam. Comme d'habitude, cet aspect culturel est largement mis en avant par l'éditeur et chaque partie permettra d'en apprendre un peu plus, tout en explorant les toits de la ville. Sur le plan de l'action et du gameplay, on aurait en revanche apprécié une plus grande prise de risque de la part d'Ubisoft Bordeaux, mais ce «Mirage» à l'aventure plus ramassée est un excellent titre pour ceux qui voudraient faire connaissance avec la guilde des assassins.

Assassin's Creed Mirage, Ubisoft, sur consoles et PC

Street Fighter 6

36 ans après ses débuts, la saga Street fighter ne désarme pas et revient avec un sixième véritable nouvel épisode. Très attendu par les gamers pros, le titre a été peu à peu dévoilé depuis 2022, et le résultat semble à la hauteur des attentes, avec de nombreux modes compétitifs. Pour le lancement du jeu, il y a quelques mois, 18 personnages, dont 6 nouveaux, étaient au programme et 4 personnages supplémentaires devaient faire leur entrée sous forme de DLC. Petit à petit, le bestiaire de SF6, rempli de personnages mythiques tels Ryu, Ken ou Chun-Li, devrait devenir gigantesque.

Street Fighter 6, Capcom, sur consoles et PC

Star OCean Second Story R

Un petit chef d'œuvre de l'ère Playstation des années 1990 est de retour dans un remake inespéré mais aussi brillant. Star Ocean Second Story R offre un sublime remake, tout en 2.5D, de ce RPG phare qui nous transporte dans un univers de science-fiction futuriste ambitieux. On y incarne au choix Claude, le jeune terrien absorbé dans une faille temporelle, ou Rena, une jeune femme aux mystérieux pouvoirs qui a grandit dans une planète moins avancée technologiquement. Très vite leurs destins se croiseront pour les transporter au cœur d'un conflit intergalactique. Parfaitement rythmé et doté de rebonds scénaristiques passionnants, ce jeu de rôle est l'exemple même du remake intelligemment pensé et modernisé, tout en conservant le charme des années 1990.

Star Ocean Second Story R, Square Enix, sur PS5, PS4, Switch et PC

jusant

Petite pépite française de cette fin d'année, Jusant (qui signifie le moment où la marée est descendante) appartient à ces jeux poétique et sans violence d'une beauté rare et au gameplay intelligent. Le studio Dontnod s'inspire du côté de Zelda et de Ico pour offrir une quête onirique et passionnante. On y incarne un jeune garçon accompagné d'une petite créature au sein d'un monde où la mer a disparu. L'aventure s'inscrit alors dans l'ascencion d'une montagne où il faudra mettre à l'épreuve ses talents d'escaladeur et résoudre diverses énigmes. Particulièrement soigné et se bouclant en environ huit heures, il s'agit-là d'une œuvre touchante dont on garde un excellent souvenir.

Jusant, Dontnod, sur Xbox Series X/S, PS5 et PC

STARFIELD

Annoncé comme le grand jeu d'exploration spatiale de l'année, Starfield s'affiche comme un divertissement honnête pour les amateurs de SF. Bethesda applique la recette de ses jeux phares Skyrim et Fallout, tout en s'inspirant du film «2001 L'Odyssée de l'Espace». On s'offre alors un périple de planète en planète afin d'assembler un artefact extraterrestre qui pourrait bien nous éclairer sur les origines de la vie et même de l'univers. Une quête métaphysique mais aussi technofuturiste, dans un cadre ambitieux. On pourra toutefois lui reprocher des mécaniques de gameplay un peu dépassées qui peuvent lasser sur le long terme.

Starfield, Bethesda, sur console Xbox Series X/S et PC

Fate/Samurai remnant

A mi-chemin entre le beat them all et l'action RPG, la saga Fate est de retour avec l'un des meilleurs titres du genre. Fate/Samurai Remnant s'affiche comme un récit épique qui prend place sous l'ère Edo au XVIIe siècle. On dégaine alors notre katana sous les traits du jeune Iori Miyamoto, fils du légendaire samouraï et philosophe Musashi Miyamoto. Sa vie bascule le soir où il est sauvé par Saber, un épéiste aux pouvoirs magiques. Tous deux devront faire équipe pour affronter d'autres combattants lors d'un rituel millénaire. Proposant d'affronter des hordes d'ennemis tout en déroulant une histoire fantastique durant l'époque féodale japonaise, Fate/Samurai Remnant s'affiche comme une odyssée digne d'un anime japonais.

Fate/Samurai Remnant, Koei Tecmo, sur PS5, PS4, PC et Switch

FC 24

Pour 2023, Fifa change de nom et devient FC. Bienvenue donc à FC 24, qui prend la suite de belle manière. Les habitués ne seront pas dépaysés, car l'environnement, le gameplay et les modes de jeu sont assez proches. Les capacités spéciales de certaines stars du ballon rond - les playstyles - ne sont pas une mauvaise idée, mais elles méritent d'être davantage apprivoisés par les joueurs et les développeurs. Quant à l'arrivée du ballon d'or dans les récompenses à obtenir, c'est aussi un vrai plus, qui va pousser à se dépasser au fil des saisons.

FC 24, Electronic Arts, sur consoles et PC

NBA 2K24

Alors que la saison NBA 2023-24 a repris depuis quelques semaines, le plaisir des matchs sur consoles et PC est monté d'un cran. Evidemment, de nombreux joueurs français vont vouloir caresser le rêve d'un titre pour les Spurs de Victor Wembanyama. Une hypothèses hautement improbable dans la réalité, soyons honnêtes. Mais NBA 2K24 est l'endroit où les rêves peuvent prendre vie, à condition de s'entraîner dur. Et si vous souhaitez simplement vous éclater entre amis sur le playground, le jeu le permet également, donc aucune raison de passer à côté de ce titre.

NBA 2K24, 2K Games, sur consoles et PC