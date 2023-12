Alcool : voici pourquoi on se réveille à 3h du matin quand on a trop bu, selon une étude

Les repas de Noël et du nouvel an sont souvent accompagnés de boissons alcoolisées en tout genre. Mais si vous souhaitez passer une bonne nuit, il vaudrait mieux s’en passer. En effet, une étude s'est intéressée à ce qui nous réveille lorsqu'on a trop bu.

De quoi garantir une mauvaise mine au réveil. Une étude a dévoilé pourquoi il est récurrent de se réveiller à 3h du matin lorsqu’on a trop bu.

Selon une étude australienne, relayée par Science Alert, il est déconseillé d’aller se coucher directement après avoir bu de l’alcool si vous voulez passer une bonne nuit.

Et pour cause, lorsqu’une personne consomme une boisson alcoolisée, cet alcool file tout droit dans la circulation sanguine et ce, jusqu’au cerveau. Par conséquent, les cellules nerveuses sont ralenties et les vaisseaux sanguins s'élargissent également, ce qui entraîne une baisse de la tension artérielle et donc, une sensation d’apaisement, voire de somnolence.

Cela peut donc laisser penser que c’est le moment idéal pour aller dormir. Mais c’est loin d’être le cas.

Une sensation éphémère

Ainsi, si les effets de l’alcool vont vous aider à vous endormir plutôt rapidement, cela ne va pas vous garantir une bonne nuit de sommeil, car ces effets sont éphémères.

Au fur et à mesure de la nuit, votre taux d’alcoolémie va baisser et votre corps va traiter l’alcool ingéré. Et une fois que cela sera fait, votre cerveau va redémarrer et retrouver l’entièreté de ses capacités.

Ce sont ces informations contradictoires, de somnolence et de réveil, qui vont vous tirer de votre sommeil, généralement aux alentours de 3h du matin. S’en suivra alors une nuit agitée.

En effet, cette perturbation survient principalement lors de la phase du sommeil paradoxal, une étape du cycle de votre sommeil qui est indispensable afin de bénéficier d'une nuit réparatrice. Elle est également accompagnée de rêves étranges et désagréables.

Comment éviter une mauvaise nuit ?

Lors de certaines occasions, comme Noël, le nouvel an ou encore un anniversaire, il est parfois difficile de se passer de l’alcool. Alors, voici quelques conseils pour atténuer les risques de passer une nuit perturbée.

Dans un premier temps, il est conseillé de réduire le plus possible sa consommation d’alcool et de favoriser d’autres types de boisson.

Il est également recommandé de cesser de consommer des boissons alcoolisées à l’approche de votre heure de coucher. Ainsi, si vous vous sentez fatigué et que vous songez à bientôt aller dormir, il est préférable d’arrêter de boire dès que possible.

Idéalement, pour réduire les effets de l’alcool, il est régulièrement suggéré de manger tout au long de sa consommation. De plus, il faut éviter les cocktails à base de caféine, qui pourraient empirer l’état de votre sommeil.

Enfin, boire de l’eau vous permettra de rester hydraté tout au long de votre soirée, de mieux dormir et d’aider votre corps à traiter l’alcool.