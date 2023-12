GTA VI : quelle est la chanson du trailer ?

Le trailer de GTA VI a été diffusé ce mardi 5 décembre, avec la chanson «Love is a Long Road», interprétée par Tom Petty, comme thème musical.

Un retour en force pour Rockstar, mais aussi pour Tom Petty. Diffusé dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, le premier trailer de GTA VI a dévoilé les premières images du nouveau jeu de la saga emblématique de Rockstar Games.

Un trailer d’environ 1 minute 30 rythmé par l’artiste américain Tom Petty et de son single, «Love is a Long Road», sorti en 1989. Une chanson qui respire les années 1980 et qui correspond idéalement au cadre du futur jeu de la saga Grand Theft Auto.

De l'amour, de la drogue et du rock

Originaire de Floride, la région sur laquelle s’est inspirée la ville de Vice City pour ce GTA VI, Tom Petty chante que «l’amour est une longue route». Une phrase qui semble correspondre au scénario du jeu, puisque ce dernier met en scène Lucia et Jason, un couple qui réinterprète Bonnie et Clyde à l’ère moderne.

La suite des paroles («Il y avait une fille que je connaissais ; Elle disait qu’elle se souciait de moi ; Elle a essayé de faire de mon monde ; Ce qu’elle pensait qu’il devrait être») évoque notamment une femme qui tente de transformer le narrateur, ce qui pourrait faire référence au développement de la relation entre les deux protagonistes de GTA VI.

Classé parmi les 100 plus grands artistes de tous les temps par le magazine Rolling Stone, le rockeur américain a connu une carrière remplie de hauts, avec d’importants succès musicaux, mais également des bas, avec son décès survenu en 2017, à l'âge de 66 ans. Un décès lié à sa consommation de drogues, un thème récurrent dans l'univers de Grand Theft Auto.

Les dernières secondes du trailer affichent par ailleurs un petit hommage à Tom Petty, avec la présence d'un sticker sur lequel il est inscrit «Petty Forever».