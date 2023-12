GTA VI : trailer, date, rumeurs... Ce que l'on sait sur le jeu qui a été dévoilé ce mardi

Initialement prévue pour ce mardi 5 décembre à 15h, heure de Paris, la diffusion du premier trailer du nouvel opus de la série Grand Theft Auto a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Une vidéo qui était attendue par des millions de fans de la saga emblématique, près de 10 ans après la sortie de GTA V.

Une bande-annonce qui a pris de court des millions de fans de jeux vidéo. Le développeur Rockstar a officiellement dévoilé, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, le premier trailer du prochain opus de la saga Grand Theft Auto, intitulé GTA VI. Entre confirmations, théories et rumeurs, voici ce que l’on sait sur le successeur de GTA V.

Après de nombreuses spéculations de la part des internautes depuis l’annonce de Sam Hauser au début du mois de novembre, Rockstar Games avait pris le monde du jeu vidéo de court en annonçant dans un tweet, le 1er décembre, que le premier trailer du prochain jeu Grand Theft Auto serait diffusé ce mardi 5 décembre.

Une diffusion avancée en raison de fuites

Mais alors que la diffusion du trailer était prévue pour le 5 décembre à 15h, heure de Paris, Rockstar a finalement dévoilé son premier trailer aux alentours de minuit, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, en raison de fuites de la vidéo sur les réseaux sociaux. Une diffusion qui a pris de court les grands amateurs de la saga emblématique.

«Notre trailer a fuité, alors regardez le sur YouTube», a indiqué Rockstar Games sur X, alors que la vidéo publiée sur YouTube comptabilise déjà plus de 10 millions de vues.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Une précommande disponible sous peu pour un jeu en 2025 ?

Dans ce trailer, d'une durée de 1 minute et 31 secondes et sur le titre du chanteur Tom Petty «Love is a Long Road», l'année de sortie du jeu a été dévoilée : GTA VI sortira en 2025. Une annonce qui maintient la théorie évoquant une possible sortie du jeu pour le 1er avril 2025.

Cette théorie se base sur un t-shirt déblocable lors d’une mise à jour de GTA V en juin dernier, qui contenait une série de chiffres indiquant, une fois transformés en lettres, «One day will reveal all», ou «Un jour, nous révèlerons tout». Dans cette séquence figuraient les chiffres 12, 5, 23 et 9, correspondant à la date de sortie du trailer, mais également les chiffres 4, 1 et 25.

GTA 6 trailer’s exact date and time were hinted at all along on a shirt that was added to GTA Online 6 months ago, with a cryptic message that translates to ‘one day will reveal all’. pic.twitter.com/r42OcgfTjK — GTA 6 Trailer Countdown (@GTAVI_Countdown) December 3, 2023

Plusieurs blogs consacrés à l’actualité de la saga Grand Theft Auto avancent de leur côté la date du 12 décembre 2023 en ce qui concerne l’ouverture des précommandes du nouvel opus, soit une semaine après la diffusion du premier trailer. Des rumeurs à prendre avec du recul, en attendant toute officialisation de la part de Rockstar Games.

Une femme en personnage jouable, une première dans GTA

Comme attendu après les révélations de plusieurs journalistes spécialisés comme Jason Schreier et plusieurs fuites sur les réseaux sociaux, le contenu du nouvel opus de la série phare de Rockstar contiendra quelques changements majeurs, comme la présence de Lucia, une femme originaire d'Amérique latine, en tant que personnage jouable. Une présence féminine inédite depuis GTA I, en 1997, et GTA II sur GameBoy Color, en 2000.

Jason and Lucia





The main characters in #GTA6 pic.twitter.com/GShUE9adFz — Culture Crave (@CultureCrave) December 4, 2023

Un personnage masculin, nommé Jason, a également été mis en avant durant le trailer. Comme évoqué par Jason Schreier, Lucia et Jason formeraient un duo similaire à celui des criminels amoureux, Bonnie et Clyde.

Vice City et les réseaux sociaux au coeur du trailer

Grand Theft Auto VI marque également le retour de Vice City et de ses alentours comme terrain de jeu. Un territoire reprenant les codes et les paysages de la ville de Miami, en Floride, et qui pourrait s'étendre au fil du temps. Selon certaines rumeurs, des DLC pourraient voir le jour dans le futur afin d'étendre l'aire de jeu, ce qui ne fut pas le cas sur GTA V, qui s'était contenté des décors de Los Santos.

We are going back to Vice City #GTA6 pic.twitter.com/GbV9wmgxwv — Culture Crave (@CultureCrave) December 4, 2023

De plus, il serait possible d’accéder à l’intérieur de nombreux bâtiments dans le futur jeu de Rockstar, là où les anciens jeux de la série laissaient le joueur à l’extérieur de la majorité des bâtiments.

Dans l'ère de son temps, le trailer de GTA VI a dévoilé de nombreuses séquences «filmées» du point de vue d'une diffusion sur les réseaux sociaux, reprenant les codes des lives sur Instagram ou encore TikTok, ce qui laisse imaginer une place importante des applications dans ce jeu.

Un jeu uniquement disponible sur les consoles Next-Gen ?

Composé de plusieurs plans impressionnants, le trailer n'est qu'un léger aperçu de ce que proposera le jeu une fois entre les mains. Mais certains joueurs pourraient être déçus : d'après un communiqué de presse émis par Take-Two, société mère de Rockstar Games, le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et sur les Xbox Series S et X. Aucune évocation n'a été faite pour les utilisateurs de PC, ni pour ceux encore présents sur l'ancienne génération de consoles, qui comprend la PlayStation 4 et la Xbox One.

Désormais, les équipes de Rockstar ont un peu plus d'un an pour peaufiner les détails de l'un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années.