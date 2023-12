Playstation 5 : on a testé la version slim et voici notre avis

La nouvelle Playstation 5 est disponible en magasins depuis la fin du mois de novembre. Nous l'avons eue entre les mains et avons pu la comparer avec le modèle 2020.

Elle a (quasiment) tout de la grande. La nouvelle Playstation 5 Slim, qui remplace petit à petit l'ancien modèle en boutiques depuis la fin novembre, a fait son entrée sur le marché. Après avoir passé quelques heures en sa compagnie, nous sommes en mesure de faire un premier bilan. Passons rapidement sur l'expérience utilisateur, car à l'allumage, il n'y a strictement aucune différence. Les menus sont les mêmes et le temps de chargement idem. Seule vraie différence : le stockage, qui a été revu à la hausse avec un SSD interne de 1 To (contre 825 Go pour le modèle 2020) pour tout le monde.

En revanche, le design a discrètement évolué. Le détail le plus visible ? Chacune des façades blanches est désormais séparées en deux morceaux, l'un brillant et l'autre mat.

Le format a également changé et justifie l'appellation «Slim». La nouvelle PS5 Standard mesure ainsi 35,8 centimètres de long pour 21,6 de large et 9,6 d'épaisseur contre 39 x 26 x 10,4 cm pour la version 2020. L'écart peut paraître faible sur le papier, mais il est très visible lorsque l'on pose les deux consoles côte à côte. En outre, cette baisse de volume de 30% a été accompagnée d'un régime draconien, la PS5 passant de 4,5 kg à 3,2 kg. Résultat : cette nouvelle Playstation 5 se manipule facilement, ce qui n'était pas du tout le cas de la précédente, et elle rentre plus facilement dans un meuble TV classique.

Un seul modèle de console, avec ou sans bluray

L'autre grosse évolution nécessite quant à elle de démonter une des façades de la console. N'ayez crainte, c'est devenu plus facile. Jusqu'ici la Playstation 5 existait en deux modèles : standard, avec un lecteur bluray, et un modèle digital, sans lecteur. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais la structure de la console confirme ce que nous pressentions : le modèle standard est désormais un modèle digital auquel est greffé le lecteur bluray amovible, relié via un connecteur.

On imagine sans peine le gain industriel que cela représente, puisque Sony peut désormais fabriquer toutes ses PS5 sur la même ligne de production. Pour l'utilisateur, cela présente aussi un avantage. En effet, l'acheteur d'une version digitale pourra décider de se procurer un lecteur à part plus tard, s'il en éprouve le besoin et sans changer de console. Quant aux lecteurs bluray défectueux, ils pourront être remplacés facilement et seront vendus séparément au prix de 119,99 euros.

Concernant le stockage interne de la console, il est évidemment toujours possible de dépasser le To de base en installant un SSD au format NVMe. L'opération est toujours aussi simple et nécessite simplement un tournevis cruciforme. Pour vraiment gagner en confort au quotien, il existe de très bons modèles, parfaitement compatibles, chez Western Digital, Corsair ou encore Crucial. Si vous avez le budget suffisant, nous conseillons un modèle 2 To.

Au final, notre regret principal concerne la stratégie commerciale concernant les socles de la console. Le socle horizontal - deux petits morceaux de plastique transparents -, présent dans la boîte, est assez cheap, soyons honnêtes, et le socle vertical devient une option payante, facturée 29,99 €. Sortons la calculette : alors que la Playstation 5 Slim dotée d'un lecteur bluray est vendue 549,99 € et la version digitale 449,99 €, cela porte la facture à respectivement à 579.98 € et 479,98 €. Dommage pour un matériel strictement identique à celui de 2020. Pour rappel, à sa sortie il y a trois ans, la PS5 classique était commercialisée 499,99 euros avec son socle verticlal, tandis que sa version digitale était proposée à 399,99 €.

Playstation 5 Slim, Sony, à partir de 449,99 € pour le modèle Digital et 549,99 € pour le modèle classique