Final Fantasy VII Rebirth : notre test d’une aventure à la richesse infinie

Quatre années après Final Fantasy VII Remake, sorti en plein Covid, Square Enix s’apprête à lancer le 29 février prochain la deuxième partie de cette trilogie ambitieuse sur PS5. Nous avons pu réaliser un test complet de cette suite directe estampillée Rebirth.

De tous les épisodes canoniques de la saga Final Fantasy, le septième est, de loin, celui qui a offert à Square Enix - dès sa sortie en 1997 sur PS One - une reconnaissance internationale et un savoir faire qui a ouvert la voix à des projets de J-RPG toujours plus ambitieux.

Et ce n’est pas pour rien que l’éditeur japonais a toujours développé et même chéri l’univers de Final Fantasy VII. Spin-off en jeu vidéo (Crisis core), film d’animation en CGI (Advent Children), romans (On the Way to a Smile, Traces of two pasts)… Il s’agit de l’épisode disposant du lore le plus profond de la saga. Alors quand Square Enix a lancé le projet d’offrir un remake total de son chef d’œuvre, les joueurs de la première heure ont compris que l’éditeur n’allait pas simplement se contenter d’une refonte graphique, mais bien de transformer le cristal brut du matériau originel pour intégrer toute cette richesse développée depuis près de 27 ans.

© Square Enix

Après l’épisode Remake d’avril 2020 et sa claque renversante sur les plans graphique et scénaristique, Final Fantasy VII Rebirth débarquera le 29 février prochain. Un titre sur lequel votre serviteur a pu égrener de longues heures et qui peut d’ores et déjà prétendre au titre de jeu de l’année 2024.

La profondeur du récit dépasse la plupart des jeux de rôle

Dans cette suite, l’aventure de Cloud, Aerith, Red XIII, Tifa et Barrett reprennent là où l’épisode Remake nous avait abandonné. Pour les nouveaux venus, pas de panique, Square Enix propose un résumé vidéo parfait pour replonger dans cette histoire qui a pris un tournant très différent de celle contée dans le jeu de 1997. S’il n’est pas nécessaire de connaître tous les détails, les fans pourront comprendre des subtilités intéressantes, notamment autour de l’un des antagonistes les plus intrigants et charismatique de l’univers du J-RPG : Sephiroth.

© Square Enix

Particulièrement riches en révélations, les premières heures du jeu ne doivent pas être dévoilées sous peine de gâcher l’effet de surprise. Tout juste peut-on vous dire que les allers et retours à travers diverses époques et événements marquants constituent les trois premières heures. C’est seulement après avoir traversé cette «mise en bouche» que la suite de FVII Remake se découvre. Et quelle suite !

Enfin libéré du carcan de Midgar et des catastrophes qui ont mené les membres de notre aventure à s’enfuir, le joueur découvre un véritable monde ouvert qui invite à l’exploration. Plusieurs villes jalonneront l’aventure pour reprendre le scénario principal, à l’instar de Kalm et Junon. Surtout, Square Enix dissimule de nouvelles rencontres et des personnages clés qui contribuent à étoffer une odyssée déjà très riche, tandis que les quêtes secondaires proposées permettent de doubler la durée de vie du jeu.

© Square Enix

Du côté des combats, l’action y reste omniprésente et les développeurs ont renforcé la vitesse d’exécution des personnages secondaires qui vous accompagnent. Les amateurs pourront profiter de stratégies plus élaborées et des sorts bien plus diversifiés grâce à un nouveau système de combinaison de Mana. Toutefois, il est possible de traverser l’aventure en mode Histoire, avec un niveau de difficulté très accessible pour ne pas perdre de temps dans les affrontements et avancer plus rapidement dans le récit. Une tendance déjà vue dans les récents jeu de rôle et qui sied bien à la génération de joueurs adultes qui n’a pas forcément 200 heures devant elle pour finir un tel jeu.

Parfaitement pensé, Final Fantasy VII Rebirth s’affiche également comme l’un des plus beaux jeux en monde ouvert de la PS5. Square Enix livre une épopée aussi à l’aise dans les grands espaces que dans les intérieurs cosy d’une auberge salvatrice. La végétation des prairies y est foisonnante, tandis que certains donjons, vaisseaux ou villages laissent admiratifs. Le tout étant bercé par une réorchestration magnifiques des thèmes développés par le compositeur Nobuo Uematsu dès 1997. On se surprend alors à galoper à dos de chocobos pour admirer certains points de vue magnifiques.

Des défauts à souligner

Toutefois, le jeu n’est pas sans défaut. On pourra lui reprocher certains obstacles étranges qu’il faut contourner ou qui rendent certains lieux inaccessibles, alors que notre troupe est capable de sauter en haut de certains éléments n’ayant pourtant rien de passionnant à révéler. Autre point négatif, les combats, bien que dynamiques et intéressants, se révèlent parfois brouillons. Un mauvais positionnement de la caméra active ne permet pas toujours d’appréhender les combats comportant un groupe d’ennemis, rendant les esquives quasi impossibles à placer. Un point déjà noté dans l’épisode Remake de 2020 et qu’il est encore dommage de retrouver ici.

Comment ne pas tomber sous le charme de Final Fantasy VII à nouveau ? Magnifiquement réalisé, attachant grâce à des protagonistes toujours plus développés et un scénario aussi profond que riche en rebondissements, vertigineux sous bien des aspects à commencer par ses activités annexes (via de nombreux jeux dans le jeu), FFVII Rebirth rassemble tout le savoir-faire de Square Enix porté par un gameplay toujours plus moderne. Si son monde ouvert n’est pas aussi riche qu’un Zelda Tears of the Kingdom, la décision d’ouvrir ses vastes plaines sert finalement le récit qui tend à arracher Cloud, Tifa et Aerith des fils de leur destin pour leur offrir un sentiment d’évasion non seulement à travers un scénario divergent, mais aussi par un gameplay libérateur. Reste à découvrir ce que les équipes de Square Enix nous réservent pour une 3e partie qui devrait parachever un chef d'œuvre à jamais dans les cœurs.

Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix, le 29 février sur PS5.