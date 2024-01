Tetris : un enfant de 13 ans devient le premier joueur au monde à terminer le jeu culte

Fin décembre, un jeune joueur de 13 ans est venu à bout de la version originale de Tetris, sortie en 1990 en Europe sur la console NES. Une première pour un humain, et un record attendu depuis 34 ans par les fans du mythique jeu vidéo.

Tetris aura attendu 34 ans pour enfin trouver son maître. Sorti en 1990 sur la console NES de Nintendo, le mythique jeu de puzzle connaît désormais le nom du joueur capable de battre sa version originale. Et ce gamer, connu sous le pseudonyme de Blue Scuti, Willis Gibson de son vrai nom, est âgé de seulement 13 ans. Après un nombre incalculable de tentatives de la part des fans du monde entier, il est devenu le premier humain à vaincre cette version originale de Tetris, apparue en Europe en 1990 sur NES.

Pour assister à cet exploit, il fallait être présent fin décembre lors de la demi-finale du championnat du monde de Classic Tetris, le nom de la première version du jeu. Pas d’inquiétude pour les abonnés absents, le jeune joueur de 13 ans a partagé, ce 2 janvier, la vidéo de son record. Longue d’une quarantaine de minutes, elle est disponible sur sa chaîne YouTube. Mais ce n’est pas un simple record pour Willis Gibson. Lors de son exploit, il a réalisé la meilleure performance mondiale en termes de niveau atteint, de lignes éliminées, et de score.

Comment vaincre Tetris ?

Considéré comme un grand classique, Tetris est bâti sur des règles simples. Les joueurs doivent réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de formes différentes. Si une ligne est complétée, elle disparait. Pour y jouer, adresse et rapidité sont recommandées pour les joueurs.

Pour arriver à bout de Tetris, Blue Scuti a pu compter sur la technique du «rolling». Cette dernière a été développée par des joueurs en 2021, selon le site IGN. Elle consiste à placer le pouce sur la croix directionnelle, sans vraiment appuyer, et de frapper rapidement l’arrière du contrôleur avec les autres doigts. Avec cette technique, et beaucoup d’entrainement, le joueur peut, en l’espace d’une seconde, appuyer sur une touche une vingtaine de fois. Cela améliore donc la vitesse de «tapping» et favorise les performances des joueurs.

Avec cette petite révolution de Tetris, Blue Scuti a pu atteindre le niveau 157 avant de provoquer un crash du jeu, symbolisant sa victoire. «J'ai des picotements dans les mains. Je ne sens plus mes mains», a-t-il affirmé dans sa vidéo après avoir pris conscience de son exploit. Avant l’apparition de cette technique révolutionnaire, les joueurs ne pouvaient aller au-delà du niveau 38, dépassés par la vitesse du jeu. Avant l’exploit du jeune Willis Gibson, seule une intelligence artificielle était venue à bout de Tetris.