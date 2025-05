«Fantapapa» : quel est ce jeu vidéo pour l’élection du pape qui réunit déjà 60.000 personnes ?

Surfant sur la vague de l’attente du conclave et de l’élection d’un nouveau pape, Fantapapa permet aux utilisateurs de choisir leurs cardinaux préférés à l’image d’une équipe de foot. Ce jeu vidéo crée le buzz en Italie, où il comptabilise près de 60.000 inscriptions.

Les pronostics du prochain conclave sont lancés. Et Fantapapa compte y apporter sa contribution. Ce concept numérique en ligne combine la passion des Italiens pour le football à celle de l’Église. Il s’agit en réalité d’un dérivé du jeu Fantacalcio (calcio signifie football en italien), qui permet aux joueurs de se mettre dans la peau d’un entraîneur de foot et de constituer leurs propres équipes.

Dans Fantapapa (papa signifie pape en italien), l'utilisateur doit choisir une équipe de 11 cardinaux, comprenant un capitaine, censé correspondre au cardinal ayant le plus de chances d’être élu pape selon lui et un gardien de but, représentant le candidat avec le moins de chances.

L’un des deux créateurs du site, Pietro Pace, a déclaré à l’AFP que «les gens sont intrigués par la dynamique du pouvoir au Vatican», il a poursuivi en ajoutant que «Le jeu permet d’essayer d’entrer dans ces dynamiques et de lever une partie du mystère qui les entoure».

Plus de 60.000 inscriptions

Depuis sa sortie il y a quelques jours, Fantapapa comptabilise déjà plus de 60.000 inscriptions et jusqu’ici, le cardinal Matteo Zuppi est celui choisi par le plus grand nombre de personnes. Il est talonné par Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle et Pierbattista Pizzaballa.

En revanche, l’archevêque ukrainien Mykola Bychok est le gardien de but le plus populaire chez les utilisateurs, ce qui signifie qu’il est le candidat le moins estimé. Une cote de popularité faible, qu’il doit en grande partie à son âge. Il est en effet le plus jeune cardinal du monde à l’heure actuelle.

Imaginé par Mauro Vanetti, un développeur de jeu et Pietro Pace, un spécialiste de l’intelligence artificielle, ce jeu vidéo en ligne n’est pas doté d’un prix en argent, car ses deux créateurs sont des militants anti-jeux. Toutefois, les gagnants obtiendront «la gloire éternelle», aime plaisanter Pietro Pace.