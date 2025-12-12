Game Awards : la production française «Clair Obscur : Expedition 33» sacrée meilleur jeu vidéo de l'année

Une première pour un titre français. «Clair Obscur : Expedition 33» a raflé ce jeudi soir neuf trophées lors de la cérémonie des Game Awards, à Los Angeles, dont le très convoité prix du «meilleur jeu vidéo de l'année».

Un triomphe inédit pour un jeu vidéo français. Première production du studio montpelliérain Sandfall Interactive, «Clair Obscur : Expedition 33» a remporté ce jeudi 11 décembre pas moins de neuf statuettes sur onze nominations, dont celle du «meilleur jeu vidéo de l’année», lors de la cérémonie des Game Awards qui s’est tenue au Peacock Theater, à Los Angeles.

Cette création a également été sacrée dans les catégories «meilleur jeu indépendant», «meilleure direction artistique» ou encore «meilleure narration», décrochant au passage le record du nombre de récompenses gagnées dans le cadre de cette prestigieuse cérémonie. Devant un parterre de célébrités dont le réalisateur J.J. Abrams ou le chanteur Lenny Kravitz, les «Frenchy» ont devancé des concurrents de taille comme «Hades 2», «Hollow Knight : Silksong» et «Donkey Kong Bananza».

«Vous avez changé nos vies et celle de notre studio, et c'est vraiment merveilleux», a déclaré Guillaume Broche, le directeur du jeu, en recevant les prix. L’homme qui portait, comme le reste de son équipe, une marinière et un béret rouge afin de rendre hommage à la France, a par ailleurs tenu à saluer «les héros méconnus de cette industrie, ceux qui publient des tutoriels sur YouTube pour expliquer comment créer un jeu». «Avant cela, nous n'avions aucune idée de la manière de procéder», a-t-il ajouté.

Plus de cinq millions d'exemplaires vendus

Ce jeu de rôle qui succède à «Astro Bot», grand gagnant de l’édition 2024, s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires depuis sa sortie en avril dernier sur PC et consoles. Dans un univers post-apocalyptique, il raconte les aventures d’un groupe de héros qui doivent combattre une entité surnaturelle, laquelle se révèle être un danger pour la ville Lumière qui n’est pas sans rappeler le Paris de la Belle Époque.

Pour célébrer la reconnaissance méritée et le succès de ce chef d'œuvre, Sandfall s'est allié à l'éditeur Pix'n Love pour livrer un artbook richement illustré. «L'art de Clair Obscur : Expedition 33» illustre sur 352 pages tout le travail mené par les équipes créatrices, de la conception des protagonistes à celle des terres et décors traversés dans cette odyssée singulière. L'autrice Marine Macq lève le voile sur les coulisses de l'équipe et livre aussi leur part de secrets, avec des documents inédits.

«Clair Obscur : Expedition 33» qui compte les acteurs britanniques Andy Serkis et Charlie Cox au casting de doublage, a été imaginé par une trentaine de personnes, un effectif plutôt restreint comparé aux blockbusters du secteur Même si d'autres sutdios ont épaulé les équipes française pour aboutir à ce résultat impressionnant. Ce jeu qui fait «rayonner l'audace et la créativité à la française» comme l’indiquait le chef de l’État Emmanuel Macron en mai dernier, devrait être adapté au cinéma.