«Big tour 2022» : le festival des entrepreneurs met le climat à l'honneur à Aix-en-Provence

Le «Big Tour 2022» de Bpifrance, festival de l'entrepreneuriat dont CNEWS est partenaire, fait escale ce mercredi à Aix-en-Provence. La programmation fait la part belle aux questions climatiques.

Encourager la relance verte. Après avoir fait étape en Corse samedi dernier, le festival itinérant «Big Tour», organisé par Bpifrance en partenariat avec CNEWS, pose ses valises à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ce mercredi 29 juin.

La programmation met cette fois à l'honneur les questions environnementales, qui sont plus que jamais au cœur de la vie des entreprises.

Trois ateliers en simultané, entre 14h30 et 15h45, seront proposés autour des thématiques suivantes : «inscrire mon entreprise dans une démarche d’économie circulaire», «verdir et maîtriser ma consommation d’énergie» et «contrôler mon empreinte numérique».

mieux comprendre les enjeux climatiques

Les participants pourront visiter le village de l'emploi, un espace avec des offres d’emploi, de formation ou de stage, des rencontres avec des entrepreneurs nationaux ou locaux, des DRH, des experts, etc.

Le public pourra aussi découvrir un village de l'innovation pour découvrir le savoir-faire français en matière d’innovation, d’industrie, d’environnement au travers d’animations fortes (réalité augmentée, escape game, chasse au trésor, démonstrations, etc.).

Tout au long de la journée, des «greendoctors» seront présents sur place. Leur rôle sera de réaliser en direct des diagnostics et de proposer des solutions et des produits Bpifrance aux entrepreneurs qui cherchent à verdir leur entreprise.

un concert à 20H

Pour comprendre les nouveaux enjeux climatiques, une «fresque quiz» sera organisée et permettra d'apprendre de manière ludique les causes et les effets du dérèglement climatique.

A noter à 15h la diffusion de l'émission de Bpifrance «Vive ta ville», accessible ci-dessous en direct et en replay.

Au programme : interviews de personnalités locales et d'entrepreneurs, présentation du Plan climat de Bpifrance et témoignages de deux entreprises de la greentech : DeKi et ENTENT.

La journée se conclura en musique à 20h avec un concert du trio L.E.J. et d'autres artistes de la scène française.

Festival incontournable de l'entreprenariat, le «Big Tour» se rendra ensuite à La Londe-les-Maures (Var) le 2 juillet, à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) le 4 juillet, à Narbonne (Aude) le 6 juillet, à Vieux-Boucau (Landes) le 8 juillet et à Biscarrosse (Landes) le 10 juillet.

Big Tour 2022, mercredi 29 juin, avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence, événement gratuit.