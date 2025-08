L’ESMA Nantes, école de référence dans les métiers artistiques

Depuis sa création en 1993, l’École Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) s’est imposée comme un acteur incontournable dans la formation aux métiers de l’art et de la création visuelle. Présente à Montpellier, Toulouse, Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux et même à Montréal, elle certifie chaque année plusieurs centaines d’étudiants appelés ensuite dans les studios du monde entier. Mais qu’en est-il du campus de l’Ile de Nantes.

Les productions de fin d’études primées dans les festivals internationaux sont courantes à l’ESMA – plus de 200 prix depuis la création de l’école. Cette année encore, un film, «Trash», réalisé par des étudiants en dernière année, a remporté un BAFTA Student et le Bestin Show du Siggraph. Il s’agit d’une illustration parmi d’autres de l’excellence française dans les métiers de l’animation 3D et de la VFX, incarnée par des établissements de formation comme l'ESMA ou les Gobelins.

A l’ESMA, la méthode pour atteindre l’excellence est la même dans tous les campus : équipements de pointe, professionnels exigeants, rigueur académique et une sélection serrée pendant le cursus. Une formation qui démarre à trois classes n’en compte plus qu’une en dernière année.

Par la suite, les taux d’insertion dans le monde professionnel sont excellents. «Notre dernière promotion évaluée a été diplômée il y a deux ans. 81% des étudiants ont un emploi. C’est un bon chiffre, mais le secteur de l’animation connait des difficultés depuis quelques années, et ils sont habituellement meilleurs encore. Heureusement, l’activité repart à la hausse» explique Karim Khenissi, fondateur de l’école.

Le cursus phare de l’école – la formation en cinéma d’animation 3D et effets spéciaux – s’étale sur cinq ans et allie théorie, pratique, et réalisation d’un film de fin d’études, que l’école présente systématiquement à des professionnels pour permettre aux étudiants de nouer des contacts et tisser un réseau.

L’ESMA et CinéCréatis au cœur de l’Ile de Nantes

L’Île de Nantes est un environnement urbain en pleine reconversion, posé sur la Loire, entre le quartier coloré de Trentemoult et la place du Commerce. Là, les Machines de l’Ile sont le symbole du dynamisme du quartier. C’est l’endroit idéal pour doper la créativité des étudiants de l’ESMA, qui y a installé son campus, partagé avec CinéCréatis, une autre école du réseau Ecoles Créatives dédiée aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Ensemble, elles forment un pôle d’excellence unique dans le Grand Ouest. Le quartier de la création, sur l’Île de Nantes, concentre aujourd’hui des écoles, des startups, des studios et des acteurs culturels dans un écosystème unique en France.

Le geste architectural aussi, est unique. La surface de 7 000 m², a été conçue par l’architecte Armand NOUVET. Plus de 500 étudiants y évoluent dans des espaces modernes, lumineux et fonctionnels, proposant des équipements professionnels identique à celui utilisé dans les studios d’animation ou les agences de création tels que des salles de dessin, ateliers de maquette, studios de tournage, salles de postproduction, studios son ou encore des espaces d’exposition.

Les formations proposées à Nantes couvrent le cinéma d’animation 3D et les Effets spéciaux. Les étudiants bénéficient d’un accompagnement individualisé. En dix années, le campus s’est déjà fait un nom grâce à la qualité des projets présentés en fin de cursus, aux nombreux prix remportés dans les festivals et au rayonnement des anciens élèves.

L’installation de l’ESMA à Nantes n’est pas un hasard. Elle s’inscrit dans une stratégie de développement réfléchie, comme l’explique son fondateur, Karim Khenissi :

«Nantes s’est imposée naturellement. C’est une ville jeune, dynamique, proche de Paris en train, avec une forte identité culturelle et une vraie politique d’innovation urbaine. Le potentiel créatif local est considérable, à Nantes et dans tout le Grand Ouest».

Ce cadre d’apprentissage stimulant offre aux étudiants de l’ESMA une immersion directe dans le monde professionnel et artistique. Le choix du site, à la fois central et en mutation, participe aussi à la volonté de l’école de s’ancrer dans les dynamiques urbaines actuelles : durabilité, mixité des usages, innovation pédagogique.

En quelques années, l’ESMA Nantes est ainsi devenue un pilier de la formation artistique dans l’Ouest, formant des professionnels immédiatement opérationnels et capables d’intégrer les studios d’animation, de création audiovisuelle ou d’effets spéciaux.

