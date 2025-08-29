Les 5 meilleures écoles pour se former en Data en France

Les métiers de la data ont connu une croissance sans précédent : selon la Grande École du Numérique, ils représentent plus de 5 % des offres d’emploi dans le numérique au premier trimestre 2024.

Face à cette demande, de nombreuses écoles se positionnent pour former les talents de demain. En tête de ce classement, Jedha s’impose comme une référence, grâce à son double parcours post-bac et reconversion.

Voici notre sélection des établissements les plus crédibles pour apprendre la data en 2025.

Jedha, la référence française pour apprendre la Data en 2025

Fondée en 2017 par Antoine Krajnc, Jedha s’est imposée comme une école pionnière dans l’enseignement de la data, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. Plus de 3 000 alumni ont déjà suivi ses parcours, conçus pour répondre aux exigences des entreprises tech.

L’approche repose sur trois piliers : des experts du secteur comme formateurs, une pédagogie par projets concrets et un accompagnement individualisé. Cette méthode immersive vise la maîtrise du code, l’acquisition de compétences pratiques et la mise en situation professionnelle.

L’école propose deux voies :

Formations continues en Data pour les adultes en reconversion, avec un parcours progressif :

Formation Data Essentials (2 semaines) : bases en Python et SQL pour débuter en Data

Formation Data Analyst Fullstack ou Formation Data Scientist Fullstack (3 mois) : reconversion complète vers l'un de ces métiers

Formation Data Engineer (5 semaines) : spécialisation avancée avec la construction et déploiement d'infrastructures data à grande échelle

Formations post-bac pour intégrer directement une école spécialisée sans Parcoursup :

Bachelor Data Analyst (3 ans) : apprentissage complet de l'analyse de données avec stages annuels en entreprise

Master Data Scientist (2 ans) : expertise en IA et Machine Learning, avec voyage d'études en Silicon Valley et deux stages de 6 mois

Tous les programmes sont reconnus par l’État, renforçant la crédibilité de Jedha dans un secteur en pleine essor.

Formations pour étudiants : immersion dès la première année

Pour les lycéens motivés à rejoindre une école spécialisée sans passer par Parcoursup, Jedha propose un Bachelor Data Analyst sur trois ans. Le programme couvre :

l’analyse statistique

la data visualisation

le storytelling

les bases du code

le machine learning

la cybersécurité.

Chaque année intègre des stages et des projets pratiques, avec un système de certifications progressives pour valider les compétences. L’alternance est possible selon le type de parcours choisi.

Ce cursus, reconnu par l’État, trace une carrière solide dans la data science dès le niveau bac.

Les grandes écoles publiques à connaître en Data

Si Jedha domine le terrain de la reconversion et des parcours spécialisés, les écoles publiques conservent un poids académique reconnu. Plusieurs établissements français proposent des formations exigeantes et diplômantes en data science, analyse de données ou intelligence artificielle.

On retrouve notamment l’École polytechnique, l’ENSAE, l’ENSAI et Télécom Paris. Toutes offrent un enseignement théorique solide, adossé à la recherche, avec un accès sur concours après deux années de classes préparatoires.

Ces formations attirent des étudiants aux profils très scientifiques, souvent orientés vers des carrières de recherche, de conseil stratégique ou de R&D avancée.

D'après plusieurs études prospectives, la demande en spécialistes de la data devrait continuer à croître d’ici 2027, ce qui confirme l’intérêt de ces cursus. En effet, selon l’OPIIEC, relayé par Hays, 63 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs recrutements dans les domaines du Big Data et du cloud computing.

Voici un aperçu synthétique des principales écoles et de leur spécialité :

Jedha ou école publique : comment choisir ?

Le choix entre une école publique d’ingénieurs et un organisme comme Jedha dépend du temps disponible, du profil de l’apprenant et de son objectif professionnel.

Voici un comparatif synthétique pour vous orienter.

Et demain ? La data comme levier d’influence et de souveraineté

Dans un monde où la donnée est devenue aussi stratégique que le pétrole, se former à la data n’est plus une option. La constitution d’une souveraineté numérique européenne repose sur une génération de talents bien formés, agiles et motivés.

Certaines formations comme Data Essentials posent les bases de cette montée en compétence. D’autres, plus accélérées, permettent une spécialisation rapide, pour répondre aux enjeux économiques et géopolitiques actuels.

FAQ : Vos questions sur les parcours en data

Quelle école choisir quand on veut travailler dans la data sans passer par le système classique ?

Si Parcoursup, prépa et concours vous semblent trop challengeants, rigides ou inaccessibles, Jedha offre une voie alternative claire et professionnalisante. Son Bachelor Data Analyst, accessible post-bac, permet de développer des compétences concrètes en analysis, data science et intelligence artificielle, dès la première année.

Quel bootcamp choisir pour se reconvertir rapidement dans la tech ?

Le programme Data Scientist Fullstack de Jedha est pensé pour ceux qui veulent changer d’occupation sans perdre de temps. Ce format accéléré, ancré dans des cas réels, offre une immersion complète dans les outils du métier : machine learning, data visualisation et déploiement de modèles IA.

Quel financement pour une formation data en 2025 ?

Jedha propose différentes options de financement pour ses formations (Pôle Emploi, CPF, financement personnel ou tiers). Ces modalités s’adaptent au profil, au parcours et à la force de motivation du candidat. Une section dédiée est disponible sur le site officiel de l’école.

Annonceur : Jedha.co

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.