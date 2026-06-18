Emmanuel Namer a bâti en moins de 7 ans DEVOLA GROUP, une holding réunissant plus de 11 sociétés rentables organisées autour de quatre pôles : formations, leads & marketing, investissements et immobilier.

C'est dans ce cadre qu'il a lancé Leads.fr, devenu une référence francophone de l'acquisition et de la conversion de prospects intentionnistes. Quand il parle d'externalisation commerciale, il parle d'expérience.

On entend tout et son contraire sur l'externalisation de la prospection. C'est quoi la réalité du terrain ?

Emmanuel Namer : La réalité, c'est que ni les évangélistes de l'externalisation ni ses détracteurs n'ont raison de façon absolue. C'est une décision de contexte, et surtout de maturité : maturité dans la connaissance de son cycle de vente, dans la capacité à formaliser ce qu'on attend vraiment d'un partenaire. Ce que j'observe depuis des années, c'est que les missions qui échouent ne ratent jamais à cause de l'externalisation en elle-même. Elles ratent à cause d'un cadre flou. Le brief était vague, la cible mal définie, les critères de lead qualifié laissés à l'interprétation de chacun. Et quand le cadre est flou au départ, chaque partie lit le contrat à sa manière.

Résultat : les commerciaux reçoivent des contacts hors cible, les conflits de rémunération émergent et tout le monde se rejette la faute. Le prestataire dit qu'il a rempli ses objectifs, le client dit que les leads sont inutilisables. Les deux ont tort, et les deux ont raison. C'est exactement ce qui arrive quand on signe sans avoir défini ce que "qualifié" veut dire.

Vous parlez de cadrage. Concrètement, qu'est-ce qui doit être écrit noir sur blanc dans un contrat d'externalisation ?

Tout ce qui peut donner lieu à interprétation. Le secteur ciblé, la taille des entreprises, les fonctions visées, les exclusions. Et surtout - c'est souvent là que ça coince - la définition précise d'un lead qualifié. Un rendez-vous obtenu avec un stagiaire n'a pas la même valeur qu'un entretien avec un dirigeant. Si cette nuance n'est pas inscrite dans le contrat, vous aurez systématiquement un débat sur le paiement plutôt qu'une conversation sur la performance. Le contrat doit aussi prévoir un reporting régulier avec des indicateurs partagés. Sans transparence, la coopération entre équipe interne et prestataire externe génère des frictions inutiles.

Le cadre réglementaire évolue rapidement. Comment l'intégrer dans le choix d'un prestataire ?

C'est un sujet qu'on ne peut plus traiter en annexe du contrat, surtout en ce moment. Premier point : quand vous externalisez, vous restez responsable du traitement des données au sens du RGPD. Le prestataire est sous-traitant, ce qui implique un contrat de sous-traitance conforme, une transparence sur la sécurité, l'hébergement et la durée de conservation. Un partenaire sérieux documente ces points, un partenaire approximatif les esquive. C'est un bon filtre à l'entrée.

Deuxième point, et c'est probablement le plus structurant pour les mois qui viennent : le démarchage téléphonique B2C à froid bascule en régime d'opt-in. Concrètement, on ne pourra plus appeler un particulier sans son consentement préalable explicite. C'est une rupture pour tout un pan du marché du télémarketing, et je pense honnêtement que c'est une bonne nouvelle. La prospection téléphonique B2C à froid avait atteint ses limites bien avant la loi : taux de décroché en chute, fatigue des consommateurs, image dégradée. Quand ce canal devient contraint, les autres deviennent mécaniquement plus rentables - publicité ciblée, contenus qui captent l'intention, formulaires de qualification, séquences opt-in vers des prospects intéressés. Un prospect qui demande à être rappelé vaut dix fois un prospect qu'on appelle sans qu'il s'y attende.

Concrètement, pour choisir un prestataire aujourd'hui, posez trois questions. Sur quels canaux il a fait monter ses clients récemment - s'il ne sait répondre que « téléphone », c'est un partenaire fragile. Comment il construit des bases opt-in, avec quels mécanismes de captation amont. Et comment il mesure la qualité d'un lead au-delà du simple volume. Un prestataire qui parle d'abord conversion plutôt que d'abord volume, c'est le bon signe.

Quand est-ce qu'externaliser est clairement la bonne décision ?

Trois situations se détachent nettement. La montée en charge rapide, d'abord : quand une entreprise doit doubler ou tripler son volume de prospection en quelques semaines, le recrutement interne est trop lent. On peut activer une force de vente externalisée sans phase d'intégration. Ensuite, le test d'un nouveau marché : avant d'investir massivement, on valide la demande via de la lead generation* externalisée sans engager de ressources permanentes. Enfin, les tâches volumiques et répétitives : qualification de listes, premier contact, prise de rendez-vous. Ce sont des missions standardisées, délégables, qui ne devraient pas mobiliser vos meilleurs commerciaux.

Et à l'inverse, quand faut-il absolument garder la prospection en interne ?

Quand le cycle de vente dépasse six mois, internaliser devient souvent indispensable. Sur un logiciel complexe ou une plateforme technique, la prospection B2B exige d'adapter le discours à des interlocuteurs multiples : juridique, technique, achats… Un prestataire externe ne peut pas reproduire cette profondeur de connaissance sans un investissement temps conséquent. Même logique pour les comptes stratégiques : ceux qui représentent un enjeu majeur de chiffre d'affaires ou une porte d'entrée vers un secteur clé. Sur ces comptes, la relation de confiance se construit dans la durée. Le commercial interne connaît l'historique, les décideurs, les cycles décisionnels. Externaliser cette relation, c'est prendre le risque de rompre le fil narratif au pire moment.

Il y a une erreur que vous voyez revenir souvent ?

Oui. C'est de confondre ce qu'on peut déléguer avec ce qu'on doit déléguer. Certaines entreprises externalisent leur cœur de métier - la vente complexe ou la négociation sur des comptes stratégiques - à des prestataires qui n'ont ni la légitimité ni la connaissance produit pour conclure. Le partenaire externe, sous pression de résultats, va privilégier le volume à la qualité. L'entreprise perd le contrôle de son discours, de sa relation client, et parfois de sa réputation sur des comptes qui comptaient vraiment. C'est une erreur coûteuse, et elle est souvent irréversible sur ces comptes-là.

D'autres, à l'inverse, internalisent des tâches parfaitement délégables comme de l’enrichissement de données, la qualification de leads, la prise de rendez-vous, et gaspillent le temps de leurs meilleurs profils sur des activités sans valeur ajoutée. Un bon Business Developer qui passe ses journées à nettoyer des bases de données, c'est un investissement mal employé et un talent qui finit par partir. Le vrai enjeu, et c'est comme ça que je le formule systématiquement à mes clients, ce n'est pas de décider en bloc pour l'externalisation ou l'internalisation. C'est d'identifier précisément quel maillon de la chaîne de valeur commerciale doit rester sous contrôle direct, et lequel peut être confié à un partenaire sans risque pour la relation ou la marge.

Vous conseillez souvent un modèle mixte. Comment ça fonctionne en pratique ?

Le prestataire opère le système d'acquisition de bout en bout : construction des bases, séquences multicanal email/LinkedIn/appels, qualification des leads, détection des signaux d'achat, et transmet les contacts qualifiés aux commerciaux internes qui assurent le closing. Le prestataire gère l'ouverture, l'interne gère la conclusion. Cette répartition n'est pas figée : elle évolue avec la maturité de l'équipe, la taille du marché adressé et les résultats du reporting. L'optimisation du ROI commercial passe exactement par cette capacité à reconfigurer périodiquement les rôles.

Un dernier conseil pour les entreprises qui hésitent encore ?

Ne posez pas la question "externaliser ou internaliser ?" C'est la mauvaise entrée. Posez-vous la question "quel maillon de ma chaîne commerciale est à fort impact et doit rester en interne, et quel maillon est standardisable et répétitif ?" Ce découpage change tout. Il transforme une décision binaire anxiogène en une répartition logique des rôles, où chaque partie fait ce qu'elle fait le mieux.

L'externalisation n'est ni un miracle ni un piège, c'est le fruit d'une préparation rigoureuse. Ça commence par un cahier des charges précis : secteur ciblé, taille d'entreprise, fonctions visées, critères de lead qualifié objectifs et mesurables. Ça continue avec des indicateurs partagés et un reporting transparent qui permet d'ajuster en continu, pas de constater les dégâts trois mois plus tard. Avec le bon cahier des charges, les bons indicateurs et un partenaire qui vous accompagne, comme on le fait chez Leads.fr, c'est un levier d'accélération redoutable.

* lead generation = génération de leads

Emmanuel Namer est fondateur de DEVOLA GROUP (11 sociétés, 4 pôles d'activité) et initiateur de Leads.fr, plateforme d'achat de leads intentionnistes. Il intervient régulièrement sur les stratégies d'acquisition B2B.

Annonceur : DEVOLA GROUP

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.