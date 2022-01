A quelle fréquence faut-il laver sa couette ?

Outil primordial pour passer de bonnes nuits de sommeil, particulièrement avec le temps glacial touchant l’Hexagone en hiver, la couette peut être un nid à bactéries si elle n’est pas lavée régulièrement. Voici les conseils d’hygiène nécessaires pour prendre soin de cet objet du quotidien.

Alors que les taies d’oreillers et les draps sont souvent traités avec attention par leurs utilisateurs, le nettoyage des couettes est souvent repoussé, voir totalement oublié. Pourtant, il est conseillé de laver ces dernières tous les 6 mois et encore plus fréquemment en cas d’apparition de traces jaunes.

Le lavage de votre couette dépend de la matière contenue dans cette dernière pour l’étoffer. En cas de garnissage naturel (duvet ou plumes), il ne faudra pas laver votre couette avec une température supérieure à 60 degrés dans la machine à laver. En cas de garnissage synthétique, la température de lavage en machine ne devra pas dépasser les 40 degrés. Le mode de rinçage devra être intensif pour éliminer un maximum de lessive et l’essorage modéré pour éviter de déchirer le tissu enveloppant la couette.

Quelques astuces supplémentaires

Le premier réflexe à prendre avant de laver votre couette est de vérifier la présence éventuelle d’un trou pour éviter que cette dernière ne se vide de sa substance et qu’elle endommage votre machine à laver.

L’autre vérification importante en cas de lavage en machine est celle des dimensions afin de savoir si votre couette pourra entrer ou si vous devrez aller en laverie automatique, avec des appareils plus conséquents. A noter qu’il vous faudra avoir de la place supplémentaire dans votre tambour puisque la couette mouillée peut doubler de volume.

Enfin, pour garder l’aspect gonflant de votre couette, il est possible de placer deux balles de tennis ou de lavage dans votre machine à laver afin de battre cette dernière et d’éviter que le garnissage ne se tasse dans un coin, selon But.