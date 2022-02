Voici les 3 colorations qui seront tendance ce printemps/été 2022

Vous avez envie d’opter pour un look capillaire mais vous hésitez encore ? Pour vous aider, voici les colorations qui seront tendance ce printemps/été 2022.

Le brun intense

Le brun ne compte pas pour des prunes. Très en vogue cet hiver, cette couleur le restera quand les températures vont remonter. En sachant que pour réchauffer sa chevelure et apporter du contraste, quelques reflets cuivrés feront tout leur effet.

Le blond miel

Dès le mois de juin, celles qui préfèrent les teintes plus claires pourront miser sans hésiter sur le blond miel. Lumineuse et naturelle, cette coloration, entre le blond clair et le blond vénitien, flatte tous les visages et convient à tous les teints.

Le rose poudré

Autre couleur phare : le rose poudré, ou pastel. Cette teinte pleine de douceur, que l'on peut appliquer en tie and dye ou en total look, est parfaite pour les personnes qui ont envie d’un changement osé mais qui ne veulent pas prendre trop de risque.