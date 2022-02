Sofia Jirau, mannequin de 25 ans atteinte de trisomie, nouvelle égérie Victoria's Secret

Une première. Victoria’s Secret fait tomber les barrières. La marque accueille parmi ses anges Sofia Jirau, jeune mannequin portoricaine atteinte du syndrome de Down, plus connu sous le nom de trisomie 21.

Une annonce faite par la marque sur son compte Instagram qui a salué le parcours de la jeune femme. «À 25 ans, la mannequin portoricaine Sofia Jirau a déjà atteint son rêve ultime : être mannequin sur les podiums les plus importants du monde» a partagé la griffe américaine. Et de mettre en lumière sa brillante trajectoire marquée notamment par la création de sa marque Alavett. «En 2019, Sofia a lancé la boutique en ligne, Alavett, vendant des vêtements, des accessoires et des produits pour la maison».

Elle qui enfant se rêvait top model et femme d’affaires comme le rapporte France info a travaillé dur pour y arriver. Un investissement qui en 2020, a conduit Sofia Jirau à défiler lors de la fashion week de New york pour la créatrice Marisa Santiago.

Une source d'inspiration

Elle devient aujourd’hui l’un des visages de la campagne «The Love Cloud ?». Un rêve devenu réalité pour la jeune femme qui ne se fixe aucune limite, comme elle le souligne dans la vidéo de shooting. «A l’intérieur comme à l’extérieur, il n’y a pas de limites. La peur n’est pas dans mon corps» a ainsi expliqué Sofia Jirau, qui n’a pas manqué de partager la nouvelle sur ses réseaux sociaux, soulignant le travail accompli. «Un jour j'en ai rêvé, j'ai travaillé dessus et aujourd'hui c'est un rêve devenu réalité. Je peux enfin vous confier mon grand secret… Je suis le premier mannequin de Victoria's Secret atteint du syndrome de Down !» a-t-elle publié, remerciant au passage ceux qui l’ont soutenue avant de conclure : « Ce n'est que le début».

Une nouvelle largement saluée par les internautes qui ont célébré le message qu’envoie la jeune femme, devenant une véritable source «d’inspiration». «Tu l’as mérité et tant travailler pour atteindre ton rêve», «Toutes mes félicitations, c’est un exemple à suivre», «Tu nous enseignes, chaque jour, qu’il n’y a pas de limites», «Tu es une inspiration», «Je suis si fier de vous. Je sais que ce n'est que le début de tout ce que vous allez accomplir. Allons-y pour plus» peut-on lire parmi les nombreuses réactions, qui voient en Sofia Jirau, une jeune femme qui fait tomber les barrières.